Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati dell'11 ottobre 2021

Resta ancora intorno ai cento il numero di nuovi contagiati dal Covid a Roma. I casi, oggi, sono a quota 102. In tutto il Lazio, su 8730 tamponi molecolari e 3841 tamponi antigenici per un totale di 12571 tamponi, si registrano 188 nuovi casi positivi, ossia 33 in meno rispetto a ieri.

Sono 52 i casi in meno rispetto a lunedì 4 ottobre. Nelle ultime 24 ore, invece, si segnalano 5 decessi e 193 guariti. Per quanto riguarda gli ospedali, cresce il numero di ricoverati: sono 361, ossia 21 in più in un giorno. Sono invece 51 i pazienti nelle terapie intensive (+1). Sul fronte vaccini, è stato superato il 90% della popolazione adulta e oltre l'83% di over 12 che hanno concluso il percorso vaccinale.

Coronavirus a Roma 11 ottobre 2021

* Asl Roma 1: 28 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 3 decessi.

* Asl Roma 2: 54 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso.

* Asl Roma 3: 20 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 2 decessi.

Covid19 nei Comuni della provincia di Roma

* Asl Roma 4: 3 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

* Asl Roma 5: 23 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

* Asl Roma 6: 23 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

SarsCov2 nel Lazio

Nelle province si registrano 37 nuovi casi. Nella Asl di Frosinone si registrano 8 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Nella Asl di Latina si registrano 23 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Nella Asl di Rieti si registra 1 nuovo caso e si tratta di caso isolato a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Nella Asl di Viterbo si registrano 5 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.