Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati dell'11 novembre 2021

Picco di contagi giornalieri da Coronavirus a Roma. Stando al bollettino di oggi, sono ancora oltre trecento i nuovi casi di Covid in città. A Roma, nelle ultime 24 ore, se ne contano 344. Oggi nel Lazio, su 14.662 tamponi molecolari e 22.894 tamponi antigenici per un totale di 37.556 tamponi, si registrano 894 nuovi casi positivi, ossia 98 in più.

Nelle ultime 24 ore, sono invece 8 i decessi e 441 i guariti. Si segnalano anche 535 ricoverati (+14) e 68 pazienti nelle terapie intensive (+6). "Le somministrazioni del vaccino covid sono aumentate del 23% rispetto al dato di una settimana fa", ha spiegato l'assessore alla sanità Alessio D'Amato che aggiunge come è "atteso il valore Rt a1.3, mentre atteso anche un lieve aumento dell'incidenza a 72.5 per centomila abitanti".

"I tassi di occupazione della rete ospedaliera sono in lieve incremento, ma al di sotto delle soglie di allerta. - aggiunge - Le farmacie hanno superato le 100 mila dosi di vaccino covid somministrate. Superata la quota delle 600 mila dosi di vaccino antinfluenzale somministrate dai medici di medicina generale".

* Asl Roma 1: sono 102 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl Roma 2: sono 155 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 3: sono 87 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl Roma 4: sono 80 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 5: sono 146 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 6: sono 104 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Nelle province si registrano 220 nuovi casi. Nella Asl di Frosinone sono 84 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina sono 81 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Rieti sono 46 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Nella Asl di Viterbo sono 9 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.