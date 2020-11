Coronavirus, pronto piano per i primi 200mila vaccini al personale medico ed ai pazienti delle RSA

Oltre 100mila casi di Coronavirus da inizio pandemia (102460) con un’età media di 45 anni equamente ripartita tra uomini e donne (50% la media degli uni e degli altri). Alla giornata di domenica 22 novembre sono 82053 gli attuali casi postivi al Covid19 nella regione Lazio. Di questi 339 sono ricoverati in terapia intensiva, mentre quelli che non necessitano di terapia intensiva sono 3298. 78416 le persone in isolamento domiciliare, 1978 i deceduti. Nel complesso da inizio emergenza sono 18609 i pazienti guariti. 102640 il totale dei casi esaminati.

Novità importanti potrebbero arrivare con il vaccino. Come spiega l’assessore alla Sanità del Lazio Alessio D’Amato si sta infatti preparando “il piano per i primi 200 mila vaccini COVID destinati a tutto il personale sanitario e delle RSA compresi gli anziani, tutti i medici di medicina generale, i pediatri e i farmacisti”.

Coronavirus i dati di domenica 22 novembre 2020

Su quasi 25mila tamponi eseguiti nel Lazio sono stati 1506 i nuovi positivi al SarsCov2 nella città di Roma. Oltre 400 (405) i nuovi positivi nei Comuni della provincia di Roma mentre nelle province si registrano 622 casi e sono undici i decessi nelle ultime 24 ore.

Coronovirus a Roma

Nella Asl Roma 1 sono 407 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Cinque sono ricoveri. Si registrano sei decessi di 64, 69, 78, 79, 87 e 88 anni con patologie. Nella Asl Roma 2 sono 900 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Quattrocentotre sono i casi su segnalazione del medico di medicina generale. Nella Asl Roma 3 sono 199 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 84 anni con patologie.

Covid19 nei Comuni della provincia di Roma

Nella Asl Roma 4 sono 85 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 64 anni con patologie. Nella Asl Roma 5 sono 162 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Nella Asl Roma 6 sono 158 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 84 anni con patologie.

SarsCov2 nel resto del Lazio

Nelle province si registrano 622 casi e sono undici i decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina sono 236 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano quattro decessi di 69, 69, 75 e 79 anni con patologie. Nella Asl di Frosinone si registrano 192 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano tre decessi di 84, 86 e 89 anni con patologie. Nella Asl di Viterbo si registrano 98 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi di 73, 76 e 86 anni con patologie. Nella Asl di Rieti si registrano 96 casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 100 anni con patologie.

Il Ministro Speranza sui vaccini

A parlare della situazione ospite di Fabio Fazio a “Che tempo che fa” il ministro della Salute Roberto Speranza: "La pressione sulle terapie intensive è ancora molto forte. Il numero dei posti occupati è leggermente sceso ma non possiamo permetterci una nuova impennata”. "Sarà un Natale diverso, più sobrio. In base al modello costruito sarebbe possibile spostarsi tra le regioni solo se tutte fossero gialle. Bisogna comunque evitare gli spostamenti non essenziali".

Ministro che in relazione ai vaccini ha poi spiegato: “Dei sei vaccini solo uno, quello Pfizer, che è il primo che arriverà, ha il limite di temperatura a -75 gradi. Ci stiamo lavorando, ci sono tutte le condizioni per gestire la catena del freddo, anzi del gelo, per conservare questo vaccino". Sui vaccini contro il covid "all'inizio il tema non sarà l'obbligatorietà ma selezionare a chi darlo. La mia opinione è che sia giusto partire dalle categorie in prima linea e poi dai più fragili".

"Credo che possiamo arrivare all'immunità di gregge con la persuasione sarebbe una grande prova di maturità. Con una campagna vera con cui spieghiamo fino in fondo l'importanza di questo vaccino. Quindi - ha chiarito - non partirei con l'obbligatorietà ma sarà una valutazione che faremo nel corso dei mesi".

"I vaccini sono stati una conquista mondiale nella storia dell'umanità. Attenzione a dare messaggi sbagliati sui vaccini, siamo alla vigilia di una grande campagna mondiale, una delle più grandi mai viste, per combattere un virus che ha prodotto morte e sofferenze". Il monito del ministro della Salute, Roberto Speranza, ospite di 'Che tempo che fa'. "Dobbiamo dire parole molto chiare, nel vaccino c'è un'arma fondamentale per vincere contro questo virus e io ho massima fiducia nelle istituzioni preposte: per avere l'ok dell'Ema o di Aifa c'è bisogno di processi molto rigorosi”.