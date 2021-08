Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 6 agosto 2021

Tornano a salire i contagi da Coronavirus a Roma. Dopo giorni in un cui la curva segnava meno di trecento casi al giorno, oggi sono 344 nella Capitale. Oggi si registrano 762 nuovi casi positivi in tutto Lazio, compresi i recuperi (218 in più rispetto al dato del 5 agosto).

Nelle ultime 24 ore, inoltre, si segnalano due decessi e un malato grava in più che va salire il numero dell terapie intensive occupate a 54. "Osserviamo anche oggi una frenata del trend dei casi positivi (-83 su base settimanale). RT in calo, incidenza costante, pressione sulla rete ospedaliera rimane bassa. Continua la frenata della variante Delta nel Lazio.

** Asl Roma 1: 148 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

** Asl Roma 2: 135 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

** Asl Roma 3: 61 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

** Asl Roma 4: 114 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 2 decessi.

** Asl Roma 5: 66 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

** Asl Roma 6: 80 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Nelle province si registrano 158 nuovi casi. Nella Asl di Frosinone si registrano 25 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Nella Asl di Latina si registrano 100 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.



Nella Asl di Rieti si registrano 12 nuovi casi e si tratta di caso isolato a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Nella Asl di Viterbo si registrano 21 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi