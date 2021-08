Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 4 agosto 2021

D'Amato: "L'attacco informatico non ha avuto alcuna ripercussione su tutta la rete ospedaliera e dell’emergenza-urgenza"

Restano sotto i trecento i nuovi di Coronavirus a Roma. Sono infatti 201 i nuovi casi di Covid19 nella Capitale, a fronte dei 205 di ieri. Numeri che nell'odierno bollettino ancora condizionati all'attacco hacker che ha riguardato il Ced della Regione. Oggi si registrano 513 nuovi casi positivi in tutto il Lazio, compresi i recuperi (92 in più di ieri).

Nelle ultime 24 oro, inoltre, si registrano anche un decesso e tre pazienti gravi in più, con le terapie intensive arrivate a 51 (+3). "Osserviamo anche oggi una frenata del trend dei casi positivi (-259 su base settimanale) che ci aspettiamo sia confermata anche nei prossimi giorni. Ancora bassa la pressione sulla rete ospedaliera", ha spiegato l'assessore alla sanità laziale Alessio D'Amato: "L'alto tasso di vaccinazione sta arginando la variante Delta che sembra frenare la sua corsa. L'attacco informatico non ha avuto alcuna ripercussione su tutta la rete ospedaliera e dell’emergenza-urgenza, nessun dato sanitario è stato sottratto".

** Asl Roma 1: 97 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

** Asl Roma 2: 53 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

** Asl Roma 3: 51 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

** Asl Roma 4: 58 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decessi.

** Asl Roma 5: 67 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

** Asl Roma 6: 70 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Nelle province si registrano 117 nuovi casi. Nella Asl di Frosinone si registrano 64 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Nella Asl di Latina si registrano 18 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.



Nella Asl di Rieti si registrano 14 nuovi casi e si tratta di caso isolato a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Nella Asl di Viterbo si registrano 21 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.