Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 14 giugno 2021

Resta ancora sotto i cento casi in un giorno, il numero di nuovi positivi al Coronavirus a Roma nelle ultime 24 ore. Oggi, infatti, sono 86 i nuovi contagi in città. Su 5437 mila tamponi nel Lazio (2085 meno rispetto a quelli di ieri) e quasi 4mila antigenici per un totale di oltre 9mila test, si registrano 111 nuovi casi positivi, ossia 6 in meno in un giorno.

Nelle ultime 24 ore si segnalano inoltre 6 decessi, 428 guariti e 94 malati nelle terapie intensive del Lazio (4 meno di ieri). "Il rapporto tra positivi e tamponi è al 2%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 1,2%", sottolinea l'assessore alla sanità laziale Alessio D'Amato che aggiunge: "Il numero dei positivi è il più basso da agosto 2020. Oggi 0 decessi nelle province. La campagna vaccinale sta andando spedita, da ieri a mezzanotte 120mila prenotazioni nella fascia d'età 17/24 anni (1997/2004)". Sono 5.846 gli attualmente positivi a Covid-19 nel Lazio, di cui 454 ricoverati, 94 in terapia intensiva e 5.298 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono 330.404, i morti 8.268 su un totale di 344.518 casi esaminato.

I casi Covid a Roma e provincia del 14 giugno

Asl Roma 1: sono 33 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

Asl Roma 2: sono 42 casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 4 decessi;

Asl Roma 3: sono 11 casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto; si registra 1 decesso;

Asl Roma 4: sono 1 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto; si registrano 0 decessi;

Asl Roma 5: sono 10 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso;

Asl Roma 6: sono 6 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 0 decessi.

I contagi nelle altre città del Lazio

Nelle province si registrano 8 casi e si registrano 0 decessi nelle ultime 24h: nella Asl di Latina sono 0 i nuovi casi. Si registrano 0 decessi; nella Asl di Frosinone si registrano 5 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano 0 decessi; nella Asl di Viterbo si registrano 3 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi; nella Asl di Rieti si registrano 0 nuovi casi. Si registrano 0 decessi.

Il bollettino dello Spallanzani del 14 giugno

All'Istituto Spallanzani di Roma "sono ricoverati 59 pazienti" risultati "positivi al tampone per Sars-CoV-2". "Sono 11 i ricoverati in terapia intensiva". Questo l'ultimo bollettino dell'Istituto per le malattie infettive capitolino. "I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o in altre strutture sono 2.802", concludono i medici.