Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 13 giugno 2021

Zero decessi nel Lazio, con una diminuzione del numero dei contagi da Coronavirus a Roma ed in tutto il territorio regionale. Dati incoraggianti in vista della zona bianca che entrerà in vigore a partire da lunedì 14 giugno. In particolare sono 84 i casi positivi da Covid19 registrati nella Capitale nelle ultime 24 ore, 22 nei Comuni della provincia capitolina e 21 nel resto del Lazio per un totale di 127 nuovi casi.

"Su 7.522 tamponi nel Lazio (-211) e quasi 10mila antigenici per un totale di oltre 17mila test, si registrano 127 nuovi casi positivi (-37), i decessi sono 0 (-8), i ricoverati sono 450 (-31). I guariti 525, le terapie intensive sono 98 (-4). Il rapporto tra positivi e tamponi è al 1,6%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 0,7% - il commento dell'assessore alla Sanità del Lazio Alessio D'Amato - . I casi a Roma città sono a quota 84. La campagna procede a un buon ritmo e gli obiettivi prefissati sono raggiungibili. Oggi nel Lazio 0 decessi per Covid. Il numero dei positivi è il più basso degli ultimi 9 mesi; la campagna vaccinale sta andando spedita: tra ieri e oggi oltre 20.000 vaccinazioni Junior. Un ringraziamento particolare ai team pediatrici per la professionalità’ e la capacità di accoglienza che stanno dimostrando; ieri 12 giugno nel Lazio sono state somministrate 70.266 dosi di vaccino. Oggi ci attestiamo a superare la quota di 4 milioni e 200mila somministrazioni, il bollettino medico dello Spallanzani ha raggiunto il traguardo dei 500 giorni, dall’allerta dei coniugi cinesi".

Coronavirus: il bollettino del l3 giugno 2021

Nel complesso, alla giornata del 13 giugno e sono 6169 gli attuali casi positivi Coronavirus nella regione Lazio. Di cui 5621 sono in isolamento domiciliare, 450 sono ricoverati non in terapia intensiva, 98 sono ricoverati in terapia intensiva. 8262 sono i pazienti deceduti e 329976 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 344407 casi.

Coronavirus a Roma domenica 13 giugno 2021

Asl Roma 1: sono 26 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi; Asl Roma 2: sono 51 casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi; Asl Roma 3: sono 7 casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto; si registrano 0 decessi.

Covid19 in provincia di Roma

Asl Roma 4: sono 4 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto; si registrano 0 decessi; Asl Roma 5: sono 9 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 0 decesso; Asl Roma 6: sono 9 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 0 decesso.

SarsCov2 nel resto del Lazio

Nelle Province si registrano 21 casi e si registrano 0 decessi nelle ultime 24h: nella Asl di Latina sono 9 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi; nella Asl di Frosinone si registrano 8 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano 0 decessi; nella Asl di Viterbo si registrano 3 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi; nella Asl di Rieti si registrano 1 nuovi casi e si tratta di caso isolato a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.



Il bollettino dello Spallanzani del 13 giugno 2021

All'Inmi Spallanzani di Roma sono ricoverati "58 pazienti positivi al tampone per la ricerca Sars-CoV-2". Lo evidenzia il bollettino odierno, il numero 500, dell'Istituto per le malattie infettive. "Sono 11 i pazienti ricoverati in terapia intensiva - aggiungono i medici -. Quelli dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono, a questa mattina, 2797".

La campagna vaccinale

Per quanto concerne la campagna vaccina sabato, nel Lazio, sono state somministrate 70.266 dosi di vaccino, di cui circa 10mila Pfizer alla fascia 12-16 anni che anche nella giornata odierna sarà sottoposta a vaccinazione. Complessivamente oggi ci attestiamo a superare la quota di 4 milioni e 200mila somministrazioni. La campagna procede a un buon ritmo e gli obiettivi prefissati sono raggiungibili.