Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati dell'11 giugno 2021

Restano ancora sopra cento i casi di Coronavirus a Roma. Nelle ultime 24 ore, infatti, si segnalano 118 contagi, su oltre 9mila tamponi nel Lazio (1630 in meno rispetto a ieri) e quasi 21mila antigenici per un totale di quasi 30mila test, si registrano 169 nuovi casi positivi, ossia 25 meno di ieri.

Nelle ultime 24 ore, inoltre, si segnalano 12 decessi e 935 guariti. "Il rapporto tra positivi e tamponi è al 1,8%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende a 0,5%", sottolinea l'assessore alla sanità laziale Alessio D'Amato: "Abbiamo dati da zona bianca".

Sono 7.364 gli attualmente positivi a Covid-19 nel Lazio, di cui 512 ricoverati, 103 in terapia intensiva e 6.749 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono 328.498, i morti 8.254 su un totale di 344.116 casi esaminati.

I casi Covid a Roma e provincia dell'11 giugno

Asl Roma 1: sono 34 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 2 decessi;

Asl Roma 2: sono 69 casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso;

Asl Roma 3: sono 15 casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto; si registrano 2 decessi;

Asl Roma 4: sono 12 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto; si registrano 0 decessi;

Asl Roma 5: sono 2 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso;

Asl Roma 6: sono 14 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso.

I contagi nelle altre città del Lazio

Nelle province si registrano 23 casi e si registrano 5 decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina sono 15 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 5 decessi; Nella Asl di Frosinone si registrano 7 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano 0 decessi; Nella Asl di Viterbo si registrano 0 nuovi casi. Si registrano 0 decessi; Nella Asl di Rieti si registrano 1 nuovi casi e si tratta di caso isolato a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi



Il bollettino dello Spallanzani dell'11 giugno 2021

All'Inmi Spallanzani di Roma sono ricoverati "66 pazienti positivi al tampone per la ricerca Sars-CoV-2". Lo evidenzia il bollettino odierno, il numero 498, dell'Istituto per le malattie infettive. "Sono 10 i pazienti ricoverati in terapia intensiva - aggiungono i medici -. Quelli dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono, a questa mattina, 2786".

Sospeso Open Week AstraZeneca per gli over 18

Per quanto riguarda invece la campagna di vaccinazione, con il Lazio che ha superato le 4 milioni di dosi somministrate, è stata invece sospeso l'Open Week AstraZeneca per gli over 18, mentre "sono in corso i richiami per chi il vaccino lo ha già fatto".

Ad annunciarlo l'assessore alla Sanità del Lazio Alessio D'Amato. Le vaccinazioni, per quest'ultima tornata iniziate mercoledì 9, si sarebbero dovute concludere domenica 13 giugno per tutti i maggiori di 18 anni. Questo era il secondo appuntamento con AstraZeneca per gli over 18 dopo quello da mercoledì 2 a domenica 6 giugno.