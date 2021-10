Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 30 ottobre 2021

Torna a scendere la curva dei contagi di Coronavirus a Roma e nel Lazio. Dopo l'aumento dei positivi degli ultimi giorni, sono in decrescita i casi da Covid19. Sono infatti 235 a Roma città (con una diminizione di 63 casi rispetto a venerdì), 167 nei Comuni della provincia capitolina e 136 nei capoluoghi di provincia. In totale nel Lazio sono 538 i nuovi positivi alla SarsCov2, meno 45 rispetto al bollettino del 29 ottobre.

"Nel Lazio su 11.994 tamponi molecolari e 21.666 tamponi antigenici per un totale di 33.600 tamponi, si registrano 538 nuovi casi positivi (-45), 8 i decessi (+2), 376 i ricoverati (+6), 49 le terapie intensive (+1) e +398 i guariti - il commento dell'Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato -.Il rapporto tra positivi e tampini è al 1,5%. I casi a Roma città sono a quota 235. E' importante fare il richiamo dopo i 180 giorni senza aspettare la scadenza del Green Pass".

Coronavirus: bollettino 30 ottobre 2021

Nel complesso, alla giornata del 30 ottobre 2021 sono 9373 gli attuali casi positivi Coronavirus nella regione Lazio. Di cui 8948 sono in isolamento domiciliare, 376 sono ricoverati non in terapia intensiva, 49 sono ricoverati in terapia intensiva. 8794 sono i pazienti deceduti e 376451 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 394618 casi.

Coronavirus a Roma 30 ottobre 2021

Asl Roma 1: sono 83 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 104 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 48 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Covid19 nei Comuni della provincia romana

Asl Roma 4: sono 17 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 51 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 99 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

SarsCov2 nel resto del Lazio

Nelle province si registrano 136 nuovi casi:

Asl di Frosinone: sono 40 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 39 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 28 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 29 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Campagna Vaccinale

Per quanto riguarda la campagna vaccinale sono oltre 8,7 milioni di dosi somministrate. Oltre il 92% della popolazione adulta e oltre 86% di over 12 che hanno concluso il percorso vaccinale. Importanti anche i numeri dei vaccinati con il terzo richiamo: sono oltre 162 mila le dosi effettuate, superato il 20% nella fascia di popolazione over 80 anni. E’ possibile prenotare la dose booster vaccino anti Covid-19 per il personale sanitario per i quali siano passati almeno 180 giorni (6 mesi) dall'ultima somministrazione.