Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 22 novembre 2021

Tornano sotto i 500 i casi di Coronavirus a Roma città, con il Lazio che scende a meno di 1000 positivi rispetto alle 24 ore precedenti. Sono in diminuzione i casi di Covid19 nel territorio regionale alla data di oggi, lunedì 22 novembre. Bollettino che come ogni lunedì deve tener conto di un minor numero di tamponi totali eseguiti rispetto agli ultimi dati (27.142 oggi a fronte dei 41.166 di ieri). Nel complesso a Roma città sono 488 i positivi, 318 nei Comuni della provincia capitolina e 134 nel resto del territorio regionale per un totale nel Lazio di 940 casi.

"Nel Lazio su 8851 tamponi molecolari e 18.561 tamponi antigenici per un totale di 27.412 tamponi, si registrano 940 nuovi casi positivi (-276), 15 i decessi (+10), 656 i ricoverati (+20), 84 le terapie intenstive (+1) e + 957 i guariti - il commento dell’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato -. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 3,4%. I casi a Roma città sono a quota 488".

"Su 15 decessi notificati oggi, nove non avevano eseguito alcun tipo di vaccinazione e nessuno aveva fatto ancora la dose di richiamo - ha aggiunto in una a margine l'assessore D'Amato -. Non si può indugiare, con il virus non si scherza, è necessario fare la dose di richiamo".

Coronavirus: bollettino 22 novembre 2021

Nel complesso, alla giornata del 22 novembre 2021 sono 15157 gli attuali casi positivi Coronavirus nella regione Lazio. Di cui 14417 sono in isolamento domiciliare, 656 sono ricoverati non in terapia intensiva, 84 sono ricoverati in terapia intensiva. 8935 sono i pazienti deceduti e 389065 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 413157 casi.

Coronavirus a Roma 22 novembre 2021

Asl Roma 1: sono 181 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 284 i nuovi casi e 5 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 23 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Covid19 nei Comuni della provincia romana

Asl Roma 4: sono 25 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 142 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 151 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Il bollettino dello Spallanzani del 22 novembre 2021

All'Inmi Spallanzani di Roma sono ricoverati "122 pazienti positivi al tampone per la ricerca Sars-CoV-2, di cui 6 in via di dismissione". Lo evidenzia il bollettino odierno, il numero 662, dell'Istituto per le malattie infettive. "Sono 24 i pazienti ricoverati in terapia intensiva - aggiungono i medici -. Quelli dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono, a questa mattina, 3387".