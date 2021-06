Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 19 giugno 2021

D'Amato: "Con la giornata di domani, si concluderanno i due Junior Day Pfizer della fascia 12/16 anni. Per il sesto giorno consecutivo 0 casi nella Asl di Rieti"

Resta sotto il cento il numero di contagi da Coronavirus a Roma. Oggi, infatti, sono 60 i nuovi positivi a fronte dei 94 di ieri. Su quasi 9mila tamponi nel Lazio (24 in più rispetto a quelli fatti ieri) e oltre 18mila antigenici per un totale di oltre 27mila test, si registrano 101 nuovi casi positivi, ossia 46 meno di ieri. Nelle ultime 24 ore, inoltre, si registra un solo decesso 1 mentre i guariti sono 215. "Il rapporto tra positivi e tamponi è al 1,1%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 0,3%", commenta l'assessore alla sanità laziale Alessio D'Amato che aggiunge: "Con la giornata di domani, si concluderanno i due Junior Day Pfizer della fascia 12/16 anni. Si raggiungerà il totale di 40mila ragazzi che avranno ricevuto la prima dose di vaccino pfizer. I richiami di questi 40mila saranno effettuati a 21 giorni, negli stessi hub della prima dose. Chi non ha aderito ai due junior day, potrà vaccinarsi presso i pediatri di libera scelta".

I casi Covid a Roma del 19 giugno

Asl Roma 1: sono 24 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

Asl Roma 2: sono 29 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

Asl Roma 3: sono 7 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto; si registrano 0 decessi;

Asl Roma 4: sono 7 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto; si registrano 0 decessi;

Asl Roma 5: sono 14 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

Asl Roma 6: sono 5 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso.

I contagi nelle altre città del Lazio

Nelle province si registrano 15 nuovi casi e si registrano 0 decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina sono 9 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano 0 decessi. Nella Asl di Frosinone si registrano 6 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano 0 decessi. Nella Asl di Viterbo si registrano 0 nuovi casi. Si registrano 0 decessi. Nella Asl di Rieti si registrano 0 nuovi casi. Si registrano 0 decessi.