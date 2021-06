Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 18 giugno 2021

D'Amato: "Pronto il piano per anticipare i richiami AstraZeneca per gli over 60 di agosto a luglio"

Torna a salire lievemente il numero di contagi da Coronavirus a Roma. Oggi, infatti, sono 94 i nuovi positivi a fronte di una media di 65 degli ultimi tre giorni. Su quasi 9mila tamponi nel Lazio (312 meno di ieri) e oltre 15mila antigenici per un totale di oltre 24mila test, si registrano 147 nuovi casi positivi, 28 in più in un giorno.

Nelle ultime 24 ore si sono segnalati 3 decessi e 564 guariti. "Il rapporto tra positivi e tamponi è al 1,6%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 0,6%", spiega l'assessore alla sanità Alessio D'Amato che sulla campagna vaccinale aggiunge: "È pronto il piano per anticipare i richiami AstraZeneca per gli over 60 di agosto a luglio, in recepimento delle indicazioni dell'Ema, affinchè sia completato il percorso vaccinale degli over 60, che rientrano nella fascia più a rischio".

I casi Covid nel Lazio del 18 giugno

***Asl Roma 1: sono 29 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 2 decessi;

***Asl Roma 2: sono 56 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

***Asl Roma 3: sono 9 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto; si registrano 0 decessi;

***Asl Roma 4: sono 9 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto; si registrano 0 decessi;

***Asl Roma 5: sono 16 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso;

***Asl Roma 6: sono 6 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

I contagi nelle altre città del Lazio

Nelle province si registrano 22 nuovi casi e si registrano 0 decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina sono 16 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano 0 decessi. Nella Asl di Frosinone si registrano 5 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano 0 decessi. Nella Asl di Viterbo si registra 1 nuovo caso e si tratta di caso isolato a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Nella Asl di Rieti si registrano 0 nuovi casi. Si registrano 0 decessi.

Il bollettino dello Spallanzani del 18 giugno

All'Istituto Spallanzani di Roma "sono ricoverati 60 pazienti" risultati "positivi al tampone per Sars-CoV-2". "Sono 9 i ricoverati in terapia intensiva". Questo l'ultimo bollettino dell'Istituto per le malattie infettive capitolino. "I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o in altre strutture sono 2.813", concludono i medici.

Il limbo della seconda dose

"Il punto oggi è dare una risposta alle persone che sono nel limbo, circa 2mila cittadini, soprattutto tra i 50-59 anni che hanno fatto la prima dose con AstraZeneca e che non vogliono fare o hanno incertezze sul mix di vaccini, che ritengo anche legittime. Abbiamo detto una cosa di buon senso e pragmatica, che avviene già in Germania: in questi casi ci sono due fattori, la scelta consapevole della persone e la responsabilità del medico. Decide chi cura come completare il percorso vaccinale". Lo ha detto l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, ospite di 'Radio Anch'io' su RadioRai1. "Occorre lavorare su un nuovo consenso informato e poi deciderà il medico. Questo rientra nell'ordine naturale delle cose, abbiamo posto al ministero un quesito, lasciamo i cittadino nel limbo? Ci poniamo il problema di dare una risposta", ha concluso l'assessore.