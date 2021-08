Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 16 agosto 2021

Continua il trend in calo dei casi di Coronavirus nel Lazio. Sono infatti 419 i positivi al Covid19 nel territorio regionale alla giornata di oggi 16 agosto (meno 48 rispetto alle 24 ore precedenti), con casi in leggero aumento a Roma città (221 a fronte dei 217 del bollettino di Ferragosto). Centoventidue i nuovi positivi nei Comuni della provincia romana e 76 nei Comuni capoluogo di provincia, come reso noto dal quotidiano bollettino diramato dalle Aziende Sanitarie Locali.

"Oggi si registrano 419 nuovi casi positivi compresi i recuperi (-48), i nuovi casi positivi sono 55 in meno rispetto a lunedì 9 agosto - il commento dell'Assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato -. 0 decessi compresi i recuperi (-1) i ricoverati sono 493 (+37), le terapie intensive sono 70 (+3), i guariti sono 857. I casi a Roma città sono a quota 221".

Coronavirus: bollettino 16 agosto 2021

Nel complesso, alla giornata del 16 agosto sono 18092 gli attuali casi positivi Coronavirus nella regione Lazio. Di cui 17529 sono in isolamento domiciliare, 493 sono ricoverati non in terapia intensiva, 70 sono ricoverati in terapia intensiva. 8441 sono i pazienti deceduti e 340906 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 3674398 casi.

Coronavirus a Roma 16 agosto 2021

Asl Roma 1: 42 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl Roma 2: 155 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 0 decesso.

Asl Roma 3: 24 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Covid19 in provincia di Roma

Asl Roma 4: 5 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl Roma 5: 44 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl Roma 6: 73 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

SarsCov2 nel Lazio

Nelle province si registrano 76 nuovi casi:

nella Asl di Frosinone si registrano 4 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Nella Asl di Latina si registrano 41 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Nella Asl di Rieti si registrano 0 nuovi casi e si tratta di caso isolato a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

nella Asl di Viterbo si registrano 31 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Il bollettino dello Spallanzani del 16 agosto 2021

All'Inmi Spallanzani di Roma sono ricoverati "98 pazienti positivi al tampone per la ricerca Sars-CoV-2". Lo evidenzia il bollettino odierno, il numero 564, dell'Istituto per le malattie infettive. "Sono 21 i pazienti ricoverati in terapia intensiva - aggiungono i medici -. Quelli dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono, a questa mattina, 2960".

Open Day Junior (12-17 anni)

Sul fronte della campagna di vaccinazuione proseguono gli Open Day Junior rivolti ai ragazzi nella fascia d'età compresa fra i 12 ed i 17 anni. Nello specifico: Asl Roma 1: Da lunedì 16 agosto in diversi siti vaccinali della ASLRoma1 per info e prenotazioni https://bit.ly/3yKD2Ce. 19 agosto presso ospedale Sant’Andrea (ore 9-19), 23-24 agosto presso l’Eastman-Umberto I (ore 8.30-19.30); Asl Roma 2: 17-18-19 agosto presso il campus bio-medico (ore 14-19); dal 16 agosto presso hub La Vela (ore 14-20), corsia dedicata a fascia di età 12-19; 23 e 24 agosto dalle 9.30 alle 17.30 hub la Nuvola; Asl Roma 3: Dal 16 al 22 agosto dalle 9 alle 22 presso i centri della Asl Roma 3: Ostia, Polo natatorio; Fiumicino, lunga sosta; Roma, Via Cardano. 23-24 agosto presso l’hub Majorana (San Camillo-Forlanini – ore 8-20); Asl Roma 4: 21-28 agosto e 4 settembre dalle ore 8:30 alle 19 presso Porto di Civitavecchia, Casa della Salute di Ladispoli, Fiano Romano, Padre Pio Bracciano e Rignano; Asl Roma 5: dal 14 al 22 agosto Punto Vaccinale Tivoli Palazzo Cianti aperto tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore 14:00; Punto Vaccinale Palestrina Palaverde aperto tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore 14:00; Drive-In vaccinale Valmontone outlet aperto tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore 14:00; Punto Vaccinale Tivoli Scuderie Estensi giorno 21 dalle ore 14:00 alle ore 20:00 e giorno 22 dalle ore 9:00 alle ore 14:00; Punto vaccinale Valmontone Hospital* aperto nelle giornate 14, 16, 18, 20 e 22 dalle ore 9:00 alle ore 14:00 (*punto vaccinale dedicato al completamento del ciclo vaccinale – anche “eterologo” - per utenti che hanno effettuato la prima dose AstraZeneca), tutte le info su https://bit.ly/3xMCHNW; Asl Roma 6: 17-18-19-20 agosto presso l’ospedale dei Castelli (ore 9-19), il 17-18 agosto presso l’ospedale di Anzio e Villa Albani (ore 16.30-21.30). 21 agosto dalle ore 11 alle ore 19 ad Ardea presso la sala consiliare "Sandro Pertini" Via Laurentina km 32,200 accanto alla scuola media Virgilio; Asl Viterbo: dal 16 al 22 agosto dalle 9:00 alle 17:00 presso centri vaccinali Santa Maria della Grotticella a Viterbo, Sala Mice a Civita Castellana, Centro diurno a Tarquinia e ospedale di Montefiascone; Asl di Latina: 21-22 agosto presso Abbvie, ex Rossi Sud, Itaca Formia (ore 8-20), sempre il 21 e 22 agosto presso Casa della Salute di Priverno, ospedale di Fondi e ospedale di Terracina (ore 14-20); Asl di Frosinone: 19 agosto presso l’ospedale Spaziani (ore 16-20).

Open Day agosto

Per quanto concerne gli Open Day in agosto ecco quali sono gli hub disponbili e quando:

- Hub Spallanzani: dal 14 al 22 agosto (8:30-19:30)

- Hub La Vela: 16 al 22 agosto (8:00-19)

-Asl Roma 2: 15-16 presso l’IFO (riservato a senza fissa dimora), 17-18 e il 21-22 di agosto sempre presso l’IFO (ore 9-19);

-Asl Roma 4: dal 15 al 20 agosto e il 22 agosto dalle 8:30 alle 14 presso Padre Pio Bracciano, Fiano Romano, Porto di Civitavecchia e Ladispoli via Trapani;

-Asl Frosinone: 18-19 di agosto presso l’ospedale Spaziani (ore 9-13), 14-15-16-17 di agosto presso la Casa della Salute di Pontecorvo (ore 8.30-16.30)

-Asl Rieti: dal 13 al 23 agosto tutti i giorni dalle 8 alle 14 presso l’hub Caserma Verdirosi.