Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati di oggi 11 settembre 2021

Rt in calo in tutto il Lazio. 191 i casi nella Capitale

Rt in calo rispetto alla settimana precedente (0,75). Sono costanti i casi di Coronavirus nel Lazio rispecchiando il trend dell'ultima settimana. 191 a Roma città, 112 nei Comuni della provincia e 59 nel resto del territorio regionale. Nel complesso sono 362 i positivi nel Lazio alla giornata di sabato 11 settembre.

"Nel Lazio su 7757 tamponi molecolari e 12866 tamponi antigenici per un totale di 20623 tamponi, si registrano 362 nuovi casi positivi (+16), -42 casi rispetto a sabato 4 settembre. Sono 3 i decessi (+1), 445 i ricoverati (-12), 59 le terapie intensive (+2) e 617 i guariti - il commento dell’Assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato -. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 1,7%. I casi a Roma città sono a quota 191. Stabile la pressione sulla rete ospedaliera. In attesa della circolare del Ministero della Salute e del consenso informato per avviare la terza dose a immunodepressi e trapiantati".

Coronavirus: bollettino 11 settembre 2021

Nel complesso, alla giornata del 11 settembre 2021 sono 12761 gli attuali casi positivi Coronavirus nella regione Lazio. Di cui 12257 sono in isolamento domiciliare, 445 sono ricoverati non in terapia intensiva, 59 sono ricoverati in terapia intensiva. 8566 sono i pazienti deceduti e 357370 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 378697 casi.

Coronavirus a Roma 11 settembre 2021

Asl Roma 1: 70 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso.

Asl Roma 2: 94 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl Roma 3: 27 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 2 decessi.

Covid19 in provincia di Roma

Asl Roma 4: 11 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl Roma 5: 39 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl Roma 6: 62 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

SarsCov2 nel resto del Lazio

Nelle province si registrano 59 nuovi casi:

Asl di Frosinone: si registrano 17 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl di Latina: si registrano 15 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl di Rieti: si registrano 7 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl di Viterbo: si registrano 20 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Il bollettino dello Spallanzani del 11 settembre 2021

All'Istituto Spallanzani di Roma, in questo momento, sono ricoverati in regime di ricovero ordinario 68 pazienti positivi al tampone per la ricerca di Sars-CoV-2 (ieri erano 74), di cui 3 in via di dimissione, mentre sono 15 i pazienti in terapia intensiva (stabili rispetto a ieri). Questo l'ultimo bollettino dell'Istituto per le malattie infettive capitolino. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali, a questa mattina, sono 3.125.