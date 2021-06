Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 30 giugno 2021

Oggi zero decessi nelle province di Rieti, Latina, Frosinone e Viterbo

Calano ancora i nuovi casi di Coronavirus a Roma. Sono 26 i nuovi contagi in città. Oggi su quasi 7mila tamponi nel Lazio (2026 in meno rispetto a quelli registrati ieri) e oltre 10mila antigenici per un totale di oltre 17mila test, si registrano 51 nuovi casi positivi, ossia 5 più di ieri.

Sono 7 i decessi, tutti tra Roma e provincia e i 216 guariti delle ultime 24 ore. "Il rapporto tra positivi e tamponi è al 0,7% ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende allo 0,2%", ha commentato l'assessore alla sanità laziale Alessio D'Amato che aggiunge: "Superati 5,2 milioni di prime dosi somministrate. Raggiunto il 42% di seconde dosi della popolazione over 18".

*Asl Roma 1: 9 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 3 decessi;

* Asl Roma 2: 7 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso;

* Asl Roma 3: 10 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso;

* Asl Roma 4: 1 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di caso isolato a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

* Asl Roma: 11 i nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso;

* Asl Roma: 6 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso.

I contagi nelle altre città del Lazio

Nelle province si registrano 7 nuovi casi e si registrano 0 decessi nelle ultime 24h. Nella asl di Latina si registrano 3 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Nella asl di Frosinone si registrano 4 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Nella asl di Viterbo si registrano 0 nuovi casi. Si registra 0 decesso. Nella asl di Rieti si registrano 0 nuovi casi. Si registrano 0 decessi