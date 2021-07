Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 3 luglio 2021

Poco più di 50 positivi al Coronavirus a Roma città (51), 23 nei Comuni della provincia capitolina ed 11 nel resto del territorio regionale. Sono 85 i casi di Covid19 nella regione Lazio alla data di sabato 3 luglio, come comunicato dalle Aziende Sanitarie Locali nel consueto bollettino.

"Su quasi 8mila tamponi nel Lazio (-215) e quasi 19mila antigenici per un totale di oltre 26mila test, si registrano 85 nuovi casi positivi (+21), 3 decessi (-2), i ricoverati sono 155 (-7). I guariti sono 180, le terapie intensive sono 40 (-2). Il rapporto tra positivi e tamponi è allo 1,1% ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende allo 0,3%. I casi a Roma città sono a quota 51 - il commento dell'assessore alla Sanità del Lazio Alessio D'Amato -. Rt in calo allo 0,6 e incidenza sotto i 10 ogni 100mila abitanti".

Coronavirus: il bollettino del 3 luglio 2021

Nel complesso, alla giornata del 3 luglio sono 2837 gli attuali casi positivi Coronavirus nella regione Lazio. Di cui 2642 sono in isolamento domiciliare, 155 sono ricoverati non in terapia intensiva, 40 sono ricoverati in terapia intensiva. 8347 sono i pazienti deceduti e 335002 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 346186 casi.

Coronavirus a Roma: i dati del 3 luglio 2021

Asl Roma 1: 17 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi; Asl Roma 2: 25 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso; Asl Roma 3: 9 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso

Coronavirus in provincia di Roma

Asl Roma 4: 3 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di caso isolato a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi; Asl Roma 5: 5 i nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 0 decesso; Asl Roma 6: 15 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso.

Coronavirus nel resto del Lazio

Nelle province si registrano 11 nuovi casi e si registrano 0 decessi nelle ultime 24h: Nella Asl di Frosinone si registrano 3 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi; Nella Asl di Latina si registrano 5 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi; Nella Asl di Rieti si registrano 3 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi”. Nella Asl di Viterbo si registrano 0 nuovi casi. Si registrano 0 decessi.

Il bollettino dello Spallanzani del 3 luglio 2021

All'Inmi Spallanzani di Roma sono ricoverati "36 pazienti positivi al tampone per la ricerca Sars-CoV-2". Lo evidenzia il bollettino odierno, il numero 520, dell'Istituto per le malattie infettive. "Sono 7i pazienti ricoverati in terapia intensiva - aggiungono i medici -. Quelli dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono, a questa mattina, 2854".



Anticipo richiamo AstraZeneca

Come informano dalla Regione Lazio, è in corso "l’invio degli sms per le anticipazioni del vaccino AstraZeneca rivolto alla fascia d’età Under 60: chi lo desidera può anticipare la seconda dose secondo le indicazioni ministeriali. E’ stata ampliata a 48 ore la possibilità di dare conferma dell’anticipo della vaccinazione. In 8mila hanno già confermato l’anticipazione della seconda dose al 56esimo giorno dalla prima dose".

Sempre per quanto concerne la campagna vaccinazione, all'interno della campagna della Regione Lazio per la vaccinazione anti-Covid, la Asl Roma 1 realizza, in questo fine settimana del 3 e 4 luglio, 'l'Open Night' con vaccino monodose Janssen, presso il sito vaccinale del presidio ospedaliero Santo Spirito (con ingresso sul Lungotevere in Sassia 3), dalle ore 15 di oggi (sabato 3), sino alle ore 8 di domani (domenica 4 luglio). Ma solo per chi si è già prenotato. L'Asl Roma 1 ricorda di portare con sé la tessera sanitaria o documento di identità e si invita a presentarsi all'appuntamento per la somministrazione con pochi minuti di anticipo.