Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 27 giugno 2021

Nel giorno che precede l'addio alla mascherina all'aperto e in cui si celebra il primo posto della regione Lazio per numero di dosi somministrate in rapporto alla popolazione, il numero dei contagi si mantiere sotto i 100. Sono infatti 93 in tutto il territorio regionale i nuovi casi.

Uno solo il decesso registrato. Numero di tamponi, come sempre accade nel week end, in diminuzione: 5mila i molecolari, 13mila gli antigenici. Il rapporto tra positivi e tamponi è all’1,8%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende allo 0,5%. Scende il numero dei ricoverati intensiva mentre invece i ricoverati aumentano di 15 unità.

Secondo quanto informa l'assessore D'Amato, "il Lazio è la prima regione in Italia per cure con anticorpi monoclonali: per i trattamenti completati il 90% ha avuto esito di guarigione, solo per il 10% vi è stato bisogno di ricovero ospedaliero. Occorre favorire una maggiore diffusione dell’utilizzo delle cure da parte della medicina territoriale". Dalla prossima settimana saranno sequenziati il 100% dei tamponi positivi, creata task force che migliorerà ulteriormente l’attività di tracing.

I dati di tutte le asl

Asl Roma 1: 24 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

Asl Roma 2: 32 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso;

Asl Roma 3: 6 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

Asl Roma 4: 0 nuovi casi nelle ultime 24h. Si registrano 0 decessi;

Asl Roma 5: 7 i nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

Asl Roma 6: 17 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Nella Asl di Latina si registrano 3 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano 0 decessi;

Nella Asl di Frosinone si registrano 4 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano 0 decessi;

Nella Asl di Viterbo si registrano 0 nuovi casi. Si registrano 0 decessi;

Nella Asl di Rieti si registrano 0 nuovi casi. Si registrano 0 decessi.