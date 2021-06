Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 26 giugno 2021

Nel giorno in cui il Lazio celebra la soglia dei 5 milioni di dose somministrate, scendono sotto quota 100 i nuovi contagi. Non scendono i tamponi effettuati: i molecolari sono infatti oltre 8mila, mentre 18mila sono gli antigenici. La percentuale di positività è allo 0,2%. Bene anche i dati sulle ospedalizzazioni (194), in netto calo, come le terapie intensive, oggi a quota 60. Delle 3498 persone attualmente positive, 3244 sono in isolamento domiciliare.

Come detto oggi è stato tagliato il traguardo dei 5 milioni di dosi somministrate. A quota 1,9 milioni di persone le immunizzazioni. "Ci avviciniamo al 70% di popolazione vaccinata con due dosi", dichiara l'assessore Alessio D'Amato che aggiunge: "Dalla prossima settimana saranno sequenziati il 100% dei tamponi positivi, creata task force che migliorerà ulteriormente l’attività di tracing".

Asl Roma 1: 11 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 2 decessi;

Asl Roma 2: 26 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

Asl Roma 3: 13 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 0 decesso;

Asl Roma 4: 0 nuovi casi nelle ultime 24h. Si registra 1 decesso;

Asl Roma 5: 6 i nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

Asl Roma 6: 14 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.