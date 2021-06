Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 25 giugno 2021

Lazio prima regione italiana per ciclo completo vaccinazione over 12. D'Amato: "Bisogna correre più della variante Delta"

Sono 62 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore a Roma, un numero in linea con i dati degli ultimi giorni. È quanto emerge nell'ultimo bollettino di contagi in città e nel Lazio. Oggi, su quasi 8mila tamponi in tutta la regione (1053 meno rispetto a quelli fatti ieri) e oltre 16mila antigenici per un totale di quasi 24mila test, si registrano 91 nuovi casi positivi, ossia 6 meno di ieri. In un giorno ci sono stati, inoltre, 5 decessi e 123 guariti. "Il rapporto tra positivi e tamponi è al 1,1%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende allo 0,3%", ha spiegato l'assessore alla sanità Alessio D'Amato.

Il Lazio, nel frattempo, segnala un indice Rt a 0.66 e un'incidenza di 12,83 casi ogni 100mila abitanti. Non solo, il Lazio è la prima regione italiana per ciclo completo vaccinazione over 12. "Bisogna correre più della variante Delta - ha aggiunto D'Amato ci servono 100mila dosi di Pfizer entro luglio, altrimenti dovremo spostare le prenotazioni delle prime somministrazioni con Pfizer del periodo 11/15 luglio di una settimana".

***Asl Roma 1: 25 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 2 decessi;

***Asl Roma 2: 20 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 2 decessi;

***Asl Roma 3: 17 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso;

***Asl Roma 4: 2 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

***Asl Roma 5: 5 i nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

***Asl Roma 6: 17 nuovo caso nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Nelle province si registrano 5 nuovi casi e si registrano 0 decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina si registra 1 nuovo caso e si tratta di caso isolato a domicilio contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano 0 decessi. Nella Asl di Frosinone si registrano 4 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano 0 decessi. Nella Asl di Viterbo si registrano 0 nuovi casi. Si registrano 0 decessi. Nella Asl di Rieti si registrano 0 nuovi casi. Si registrano 0 decessi.