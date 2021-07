Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 14 luglio 2021

Salgono - di poco - i nuovi casi di Coronavirus a Roma nelle ultime 24 ore. Stando al bollettino diffuso dalla Regione, sono 131 i positivi di oggi, a fronte dei 123 contagi di ieri. Complessivamente, nel Lazio su quasi 10mila tamponi (716 più rispetto a quelli resi noti il 13 luglio) e oltre 15mila antigenici per un totale di oltre 25mila test, si registrano 208 nuovi casi positivi, ossia 42 in più in tutta la regione.

Nelle ultime 24, inoltre, si segnala un decesso nel Lazio (nel territorio della Asl Roma 1) e 134 guariti. "Il rapporto tra positivi e tamponi è al 2,1% ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende allo 0,8%", spiega l'assessore alla sanità laziale Alessio D'Amato che aggiunge: "Per quanto riguarda i vaccini sono state superate le 6 milioni di dosi somministrate dall’inizio della campagna vaccinale. Obiettivo immunizzazione al 70% entro prima settimana di agosto. Invitiamo coloro che ancora non lo avessero fatto, a prenotare la propria vaccinazione o completarla prima delle vacanze, compresa la classe Junior 12-16 anni".

I casi Covid a Roma del 14 luglio

** Asl Roma 1: 59 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso;

** Asl Roma 2: 27 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

** Asl Roma 3: 45 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

** Asl Roma 4: 17 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di caso isolato a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

** Asl Roma 5: 2 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di caso isolato a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

** Asl Roma 6: 20 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

I contagi nelle altre città del Lazio

Nelle province si registrano 38 nuovi casi e si registrano 0 decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Frosinone si registrano 7 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Nella Asl di Latina si registrano 17 nuovo caso e si tratta di caso isolato a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Nella Asl di Rieti si registrano 0 nuovo casi. Si registrano 0 decessi. Nella Asl di Viterbo si registrano 14 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.