Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati dell'1 luglio 2021

Sono 3.028 gli attualmente positivi a Covid-19 nel Lazio, di cui 181 ricoverati, 47 in terapia intensiva e 2.800 in isolamento domiciliare

Salgano di nuovi casi da Coronavirus a Roma. Sono 46 i nuovi contagi in città, a fronte dei 26 di ieri. Oggi su oltre 9mila tamponi nel Lazio (2475 in più rispetto a quelli registrati mercoledì) e oltre 15mila antigenici per un totale di oltre 24mila test, si registrano 72 nuovi casi positivi, ossia 21 in più.

Nelle ultime 24 ore, inoltre, ci sono stati tre decessi e 109 guariti. "Il rapporto tra positivi e tamponi è allo 07% ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende allo 0,2%", ha spiegato l'assessore alla sanità laziale Alessio D'Amato che poi aggiunge: "Domani aprono 2 nuovi centri di vaccinazioni presso Amazon Italia Logistica di passo corese in provincia di Rieti e presso il porto di Civitavecchia in provincia di Roma.

Sono 3.028 gli attualmente positivi a Covid-19 nel Lazio, di cui 181 ricoverati, 47 in terapia intensiva e 2.800 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono 334.670 e i morti 8.339, su un totale di 346.037 casi esaminati.

Asl Roma 1: 19 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

Asl Roma 2: 13 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso;

Asl Roma 3: 14 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 2 decessi;

Asl Roma 4: 1 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di caso isolato a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

Asl Roma 5: 7 i nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

Asl Roma 6: 11 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Nelle province si registrano 7 nuovi casi e si registrano 0 decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Frosinone si registrano 3 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Nella Asl di Latina si registra 1 nuovo casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Nella Asl di Rieti si registra 1 nuovo caso e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Nella Asl di Viterbo si registrano 2 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

"Nel Lazio abbiamo il 10% dei casi da variante Delta, l'Ecdc ha già detto che molto presumibilmente ad agosto questa variante sarà prevalente". Lo ha affermato l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato ospite di 'Radio Anch'io' su Rai Radio 1. Per scovare la variante Delta "nel Lazio sequenziamo il 100% dei tamponi positivi - ha aggiunto - Mesi fa a livello nazionale si era deciso di fare un consorzio ma ancora non è partito".