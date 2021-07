Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 30 luglio 2021

Salgano ancora, ma di poco, i nuovi contagi da Coronavirus a Roma rispetto al giorno precedente. Sono infatti 480 i nuovi casi in città, a fronte dei 476 registrati ieri e dei 401 di due giorni fa. Oggi su quasi 11mila tamponi nel Lazio (911 in meno di ieri) e oltre 19mila antigenici per un totale di oltre 30mila test, si registrano 845 nuovi casi positivi, ossia 65 in più rispetto a quelli di giovedì.

Sono 4 invece gli ultimi decessi segnalati e 211 i guariti. Aumenteno i pazienti gravi che salgono a 44, ossi 5 in più. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 7,9% ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 2,8%. "Non assistiamo a criticità sulla rete ospedaliera", sottolinea l'assessore alla sanità Alessio D'Amato che aggiunge: "Resta assolutamente prioritario vaccinarsi e completare il percorso di vaccinazione".

Stando agli ultimi aggiornamenti, quindi, sono 9.524 gli attualmente positivi a Covid-19 nel Lazio, di cui 290 ricoverati, 44 in terapia intensiva e 8.401 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono 339.861 e i morti 8.401, su un totale di 357.786 casi esaminati.

** Asl Roma 1: 171 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

** Asl Roma 2: 191 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

** Asl Roma 3: 118 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

** Asl Roma 4: 56 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

** Asl Roma 5: 48 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso;

** Asl Roma 6: 122 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Nelle province si registrano 139 nuovi casi e si registrano 0 decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Frosinone si registrano 50 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Nella Asl di Latina si registrano 57 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.



Nella Asl di Rieti si registrano 20 nuovi casi e si tratta di caso isolato a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Nella Asl di Viterbo si registrano 12 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.