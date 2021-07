Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 27 luglio 2021

Si assestano sotto i quattrocento nuovi casi, per il secondo giorno consecutivo, i contagi da Coronavirus a Roma. Sono 351 i positivi registrati oggi, a fronte dei 392 di ieri. Nell'ultima settimana (20-26 luglio), infatti, i nuovi positivi nella Capitale sono stati 3296, la settimana precedente erano 1766, prima ancora (6-12 luglio) erano 645.

Oggi su oltre 13mila tamponi nel Lazio (5385 in più rispetto a ieri) e oltre 22mila antigenici per un totale di oltre 35mila test, si registrano 543 nuovi casi positivi, ossia 7 in meno di ieri. Stando ai dati, inoltre, oggi si sono registrati zero decessi. La buona notizia è che calano i casi rispetto a martedì della scorsa settimana (-138), e il tasso di ospedalizzazione resta basso.

"Mantenere alta la guardia", è il manta dell'assessore alla sanità Alessio D'Amato: "Abbiamo dato la disposizione alle Asl per acquisire fabbisogno pediatri libera scelta per la consegna di vaccini Pfizer e Moderna per la fascia junior 12-16 anni".

** Asl Roma 1: 118 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

** Asl Roma 2: 117 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

** Asl Roma 3: 116 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

** Asl Roma 4: 52 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

** Asl Roma 5: 27 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

** Asl Roma 6: 41 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Nelle province si registrano 72 nuovi casi e si registrano 0 decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Frosinone si registrano 21 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Nella Asl di Latina si registrano 23 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Nella Asl di Rieti si registrano 10 nuovi casi e si tratta di caso isolato a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 0 decesso. Nella Asl di Viterbo si registrano 18 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.