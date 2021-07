Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 25 luglio 2021

Curva dei ricoverati in aumento, a quota 211, quindici in più rispetto a ieri

Come tutti i week end calano i tamponi e diminuiscono i nuovi casi intercettati. A fronte infatti di 8mila tamponi e 17mila antigenici sono stati registrati 660 nuovi, 185 in meno rispetto a ieri. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 7,9% ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 2,5% Rispetto a ieri però, purtroppo, sono due i decessi. Curva dei ricoverati ancora in aumento, a quota 211, quindici in più rispetto a ieri. Sono invece 32 le terapie intensive occupate.

I dati delle singole Asl

Asl Roma 1: 163 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso;

Asl Roma 2: 163 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

Asl Roma 3: 52 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

Asl Roma 4: 34 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 1 decesso;

Asl Roma 5: 24 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

Asl Roma 6: 86 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.



Nelle province si registrano 138 nuovi casi e si registrano 0 decessi nelle ultime 24h:

Nella Asl di Frosinone si registrano 26 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

Nella Asl di Latina si registrano 84 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

Nella Asl di Rieti si registrano 5 nuovi casi e si tratta di caso isolato a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 0 decesso.

Nella Asl di Viterbo si registrano 23 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.