Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 22 luglio 2021

Nuova impennata di casi a Roma nell'altalena della conta dei nuovi contagi. A Roma, infatti, sono 519 i nuovi positivi al Coronavirus, contro i 348 di ieri e i 557 di martedì. Oggi su oltre 10mila tamponi nel Lazio (1443 in meno rispetto a quelli fatti ieri) e quasi 20mila antigenici per un totale di oltre 30mila test, si registrano 792 nuovi casi positivi, ossia 176 in più del 21 luglio.

Nelle ultime 24 ore, inoltre, si è registrato un decesso e 274 guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 7,5% ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 2,6. In aumento l'incidenza che si attesta al 52 ogni 100mila abitanti, con il 90% dei casi di fasce in età giovanili. Scende l'età mediana dei contagi a 23 anni. "C'è ancora una scarsa pressione sugli ospedali, con l'occupazione in area medica 2% e della terapia intensiva al 3%. Si conferma che in questa fase la circolazione del virus è legata prevalentemente ai giovani, pertanto rinnoviamo l’'invito a vaccinarsi", spiega l'assessore alla sanità laziale Alessio D'Amato.

** Asl Roma 1: 177 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

** Asl Roma 2: 202 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

** Asl Roma 3: 140 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

** Asl Roma 4: 41 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di caso isolato a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

** Asl Roma 5: 29 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

** Asl Roma 6: 101 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Nelle province si registrano 102 nuovi casi e si registrano 1 decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Frosinone si registrano 17 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Nella Asl di Latina si registrano 56 nuovo caso e si tratta di caso isolato a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Nella Asl di Rieti si registrano 6 nuovo caso e si tratta di caso isolato a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso. Nella Asl di Viterbo si registrano 23 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.