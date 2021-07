Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 21 luglio 2021

Oggi, dopo giorni in cui i contagi sono saliti, è stata certificata una piccola flessione nella curva dei contagi. A Roma, infatti, sono 348 i nuovi casi, contro i 557 di ieri. Oggi su quasi 12mila tamponi nel Lazio (422 in meno rispetto a quelli fatti ieri) e oltre 18mila antigenici per un totale di oltre 30mila test, si registrano 616 nuovi casi positivi, ossia 65 contagi in meno.

Nelle ultime ore, va sottolineato, non sono stati registrati decessi nel Lazio, mentre i guariti sono 154. "Il rapporto tra positivi e tamponi è al 5,1% ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 2%", ha spiegato l'assessore alla sanità laziale Alessio D'Amato che aggiunge: "Oggi arriviamo a 6,4 milioni di somministrazioni di vaccino e registriamo 0 decessi. Il 60% della popolazione adulta ha concluso ciclo vaccinale, entro prima settimana di agosto 70% popolazione adulta vaccinata con doppia dose, Lazio prima regione italiana".

** Asl Roma 1: 154 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

** Asl Roma 2: 93 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

** Asl Roma 3: 101 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

** Asl Roma 4: 46 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di caso isolato a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

** Asl Roma 5: 44 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

** Asl Roma 6: 72 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Nelle province si registrano 106 nuovi casi e si registrano 0 decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Frosinone si registrano 24 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Nella Asl di Latina si registrano 50 nuovo caso e si tratta di caso isolato a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Nella Asl di Rieti si registrano 12 nuovo caso e si tratta di caso isolato a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Nella Asl di Viterbo si registrano 20 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Prosegue in #vaccintour della ASL Roma 5, le Unità Mobili dell'azienda stanno raggiungendo i Comuni del territorio di competenza aziendale per dare la possibilità, a chi ancora non l'avesse fatto, di vaccinarsi contro il Covid 19. L'obiettivo è quello di agevolare anche nei comuni più piccoli l'accesso ai vaccini e andare incontro alle esigenze degli indecisi e di chi non ha la possibilità di recarsi presso gli Hub. La ASL Roma 5 però raddoppia e lancia #pre_veniamo, una campagna di screening itinerante: le stesse Unità Mobili vaccinali sono state anche messe a disposizione della prevenzione oncologica: consegna kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci e possibilità di prenotare subito l'appuntamento per lo screening per il tumore alla mammella (mammografia) e alla cervice uterina (Pap test).