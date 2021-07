Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 18 luglio 2021

D'Amato: "Vaccinarsi è la strada maestra per mettersi in sicurezza, limitando le complicazioni della malattia e favorendo la riduzione della circolazione del virus"

Restano ancora sopra i 300 i nuovi casi Coronavirus a Roma nelle ultime 24 ore. Se ieri erano 339 i nuovi contagi in città, oggi ne sono stati registrati 303. Oggi, su quasi 7mila tamponi nel Lazio (997 in meno rispetto quelli segnalati ieri), e quasi 17mila antigenici per un totale di oltre 23mila test, si registrano 471 nuovi casi positivi, ossia 29 in meno rispetto a quelli di sabato.

La nota positiva è che, nell'ultima giornata, in tutta la regione non è stato registrato alcun decesso tra i positivi al Covid. Sono 40, invece, i guariti in un giorno. "Il rapporto tra positivi e tamponi è al 7% ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende allo 2%", ha commentato l'assessore alla sanità Alessio D'Amato che lancia un appello: "Bisogna collaborare all'attività di tracciamento. Serve a ricostruire la catena dei contatti e a mettere in sicurezza i cittadini. Invitiamo tutti alla massima collaborazione nello sforzo che stiamo compiendo come Servizio Sanitario Regionale nel sequenziare il 100% dei casi positivi".

** Asl Roma 1: 113 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

** Asl Roma 2: 149 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

** Asl Roma 3: 41 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

** Asl Roma 4: 22 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di caso isolato a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

** Asl Roma 5: 47 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

** Asl Roma 6: 60 nuovi casi nelle ultime 24h. Si registrano 0 decessi.

Nelle province si registrano 39 nuovi casi e si registrano 0 decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Frosinone si registrano 7 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Nella Asl di Latina si registrano 26 nuovo caso e si tratta di caso isolato a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso. Nella Asl di Rieti si registrano 0 nuovi casi. Si registrano 0 decessi.

Nella Asl di Viterbo si registrano 6 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.