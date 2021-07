Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 17 luglio 2021

Salgono, ancora, i nuovi casi di Coronavirus a Roma. Oggi sono 339 i nuovi contagi in città contro i 297 di ieri. Un piccolo, ma costante, aumento rispetto quanto documentato dagli ultimi report sul Covid nel Lazio. In tutto il Lazio, nelle ultime 24 ore, su quasi 8mila tamponi (1187 in meno rispetto a quelli segnalati ieri) e oltre 27mila antigenici per un totale di quasi 35mila test, si registrano 500 nuovi casi positivi, ossia 57 in più.

Nelle ultime 24 ore, inoltre, nel Lazio ci sono stati 2 decessi e 175 guariti sono 175. "Il rapporto tra positivi e tamponi è al 6,5% ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende allo 1,4%", ha spiegato l'assessore alla sanità D'Amato che aggiunge: "Rinnovo il mio appello a vaccinarsi o a completare il percorso vaccinale prima di partire per le vacanze".

Secondo gli aggiornamenti della Regione, sono 2.968 gli attualmente positivi a Covid-19 nel Lazio, di cui 105 ricoverati, 25 in terapia intensiva e 2.838 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono 337.589 e i morti 8.386, su un totale di 348.943 casi esaminati.

** Asl Roma 1: 128 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

** Asl Roma 2: 128 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

** Asl Roma 3: 83 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

** Asl Roma 4: 19 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di caso isolato a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

** Asl Roma 5: 29 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso;

** Asl Roma 6: 78 nuovi casi nelle ultime 24h. Si registrano 0 decessi.

Nelle province si registrano 35 nuovi casi e si registra 1 decesso nelle ultime 24h. Nella Asl di Frosinone si registrano 16 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Nella Asl di Latina si registrano 7 nuovo caso e si tratta di caso isolato a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso.

Nella Asl di Rieti si registrano 6 nuovo caso e si tratta di caso isolato a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Nella Asl di Viterbo si registrano 6 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

All'Istituto Spallanzani di Roma "sono ricoverati 31 pazienti" risultati "positivi al tampone per Sars-CoV-2, ieri erano 27. Sono 4 i ricoverati in terapia intensiva", numero stabile rispetto a ieri. Questo l'ultimo bollettino dell'Istituto per le malattie infettive capitolino. "I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o in altre strutture sono 2.868", concludono i medici.