Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 16 luglio 2021

Sono 297 i nuovi casi di Coronavirus a Roma. Un piccolo, ma costante, aumento rispetto quanto documentato dagli ultimi report sul Covid nel Lazio. Stando al bollettino del 16 luglio, su quasi 9mila tamponi nel Lazio (appena 21 più di quelli segnalati ieri) e oltre 17mila antigenici per un totale di quasi 26mila test, si registrano 443 nuovi casi positivi, ossia 90 in più rispetto a ieri. Sono due i decessi nel Lazio e 186 i guariti nelle ultime 24 ore. "Il rapporto tra positivi e tamponi è al 4,9% ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende allo 1,7%", commenta l'assessore alla sanità laziale Alessio D'Amato che aggiunge: "Sono stati superati i 6,1 milioni di dosi somministrate dall’inizio della campagna vaccinale".

Complessivamente ora sono 2.645 gli attualmente positivi a Covid-19 nel Lazio, di cui 105 ricoverati, 25 in terapia intensiva e 2.515 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono 337.414 e i morti 8.384, su un totale di 348.443 casi esaminati.

I casi Covid a Roma del 16 luglio

** Asl Roma 1: 109 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

** Asl Roma 2: 121 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso;

** Asl Roma 3: 67 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

I contagi nelle altre province di Roma di oggi

** Asl Roma 4: 21 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di caso isolato a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

** Asl Roma 5: 15 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso;

** Asl Roma 6: 53 nuovi casi nelle ultime 24h. Si registrano 0 decessi.

I nuovi positivi nelle altre città del Lazio del 16 luglio

Nelle province si registrano 57 nuovi casi e si registrano 0 decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Frosinone si registrano 5 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Nella Asl di Latina si registrano 47 nuovo caso e si tratta di caso isolato a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Nella Asl di Rieti si registrano 2 nuovo caso e si tratta di caso isolato a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Nella Asl di Viterbo si registrano 3 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Avviate le vaccinazioni sulle navi di Civitavecchia

Oggi al Porto di Civitavecchia sono iniziate le operazioni di vaccinazione a bordo delle navi per il personale marittimo. Gli operatori interessati sono circa 10mila di tutte le navi in banchina. "È la prima volta che vengono fatte le vaccinazioni direttamente a bordo. Il SSR ancora una volta si mostra all’avanguardia e così come un anno fa fummo i primi in Europa a fare i tamponi direttamente in aeroporto a Fiumicino, oggi siamo i primi a vaccinare direttamente sulle navi. Tutto ciò per mettere in sicurezza gli operatori marittimi e far ripartire l’economia è il turismo. Ringrazio l’Autorità portuale, la Capitaneria di Porto, la Compagnia dei lavoratori portuali e le principali Compagnie navali che hanno aderito all’iniziativa. Un abbraccio va a tutti i nostri operatori della ASL di Civitavecchia che stanno conducendo un lavoro magnifico", ha spiegato l'assessore alla sanità Alessio D'Amato.