Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 1 agosto 2021

Nella giornata dell'attacco hacker al sito della Regione Lazio, restano ancora sotto i cinquecento giornalieri i nuovi contagi da Coronavirus a Roma. Sono infatti 402 i nuovi casi in città, a fronte dei 465 registrati ieri e dei 476 di due giorni fa. Oggi si registrano in totale 716 nuovi casi positivi (ossia 26 in meno rispetto a ieri), mentre i ricoverati sono 297 (10 più di ieri) e le terapie intensive sono 46 (1 in più rispetto al 31 luglio).

Un bollettino, quello di oggi, che comunque risente dell'attacco informatico subìto, come sottolinea anche la Regione Lazio in una nota: "A seguito dell'attacco hacker che ha colpito il Ced regionale e della conseguente sospensione dei sistemi informatici, oggi il bollettino recherà esclusivamente il dato dei nuovi casi positivi e dell'occupazione dei posti letto. I dati saranno allineati nei prossimi report quotidiani".

"Sono in corso tutte le attività di verifica tecnica per ripristinare l’operatività dei sistemi in totale sicurezza. Nelle prossime ore saranno dati aggiornamenti", ha assicurato l'assessore alla sanità Alessio D'Amato che aggiunge: "Resta bassa la pressione sulla rete ospedaliera".

** Asl Roma 1: 160 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto;

** Asl Roma 2: 173 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto;

** Asl Roma 3: 69 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto;

** Asl Roma 4: 40 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto;

** Asl Roma 5: 63 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto;

** Asl Roma 6: 87 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Nelle province si registrano 124 nuovi casi. Nella Asl di Frosinone si registrano 48 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Nella Asl di Latina si registrano 46 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Nella Asl di Rieti si registrano 15 nuovi casi e si tratta di caso isolato a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Nella Asl di Viterbo si registrano 15 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

È in corso dalla notte tra il 31 luglio e l'1 agosto un potente attacco hacker al ced regionale. "I sistemi sono tutti disattivati compresi tutti quelli del portale Salute Lazio e della rete vaccinale. Sono in corso tutte le operazioni di difesa e di verifica per evitare il potrarsi dei disservizi. Le operazioni relative alla vaccinazioni potranno subire dei rallentamenti. Ci scusiamo per il disagio indipendente dalla nostra volontà", ha spiegato in una nota L’Unità di Crisi Covid 19 della Regione Lazio. Procura e polizia postale indagano.

Il bollettino dello Spallanzani di oggi