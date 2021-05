Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 9 maggio

Dodicimila tamponi molecolari e 16mila antigenici per un totale di 788 nuovi casi rintracciati nel Lazio. Meno test (quasi 4000 in meno) e meno positivi rispetto a ieri (-211), ma una percentuale tra positivi e tamponi pressocchè identica rispetto a ieri, al 6% se si considerano i molecolari, al 2% se si considerano anche gli antigenici. Dieci i decessi (-5 rispetto a ieri) e +1.300 i guariti.

Sono 37668 gli attualmente positivi nel Lazio. Di questi 1832 sono ospedalizzati, 36 in meno rispetto a ieri, mentre 35570 sono in isolamento domiciliare. Sette in meno i ricoverati in terapia intensiva: 266 i letti occupati.

Nella Asl Roma 1 sono 156 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso con patologie.

Nella Asl Roma 2 sono 184 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi con patologie.

Nella Asl Roma 3 sono 47 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Nella Asl Roma 4 sono 40 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Nella Asl Roma 5 sono 101 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso con patologie.

Nella Asl Roma 6 sono 58 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Nelle province si registrano 210 casi e sono cinque i decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina sono 88 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 84 anni con patologie. Nella Asl di Frosinone si registrano 64 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Nella Asl di Viterbo si registrano 37 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi di 74, 90 e 93 anni con patologie. Nella Asl di Rieti si registrano 21 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 92 anni con patologie