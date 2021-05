Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 6 maggio

Tornano a salire sopra i cinquecento i nuovi casi di Coronavirus a Roma. Stando ai dati diffusi dalla Regione, sono infatti 508 i nuovi contagi in città. Su oltre 19 mila tamponi nel Lazio (ossia 2.232 in più rispetto a mercoledì) e oltre 18 mila antigenici per un totale di oltre 37 mila test, si registrano 1.007 casi positivi, ossia 169 più di ieri.

Nelle ultime 24 ore, inoltre, si registrano 39 decessi e 2.375 guariti. Il Valore Rt nel Lazio è a 0.9 i tassi di occupazione ospedalieri sono entro la soglia e diminuisce l'incidenza a 123 per 100 mila abitanti. "Aumentano i casi, sono stabili i decessi e le terapie intensive, mentre diminuiscono i ricoveri. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 5%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 2%. - spiega l'assessore alla sanità laziale Alessio D'Amato - Ieri siamo saliti a oltre 48 mila dosi giornaliere dei vaccini, prosegue la maratona e rimaniamo in quota. Da 11 maggio si sale oltre le 50 mila dosi al giorno".

Sono 38.791 gli attualmente positivi a Covid-19 nel Lazio, di cui 2.007 ricoverati, 265 in terapia intensiva e 36.519 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono 282.492, i decessi 7.835 e il totale dei casi esaminati è pari a 329.118.

I casi Covid a Roma del 6 maggio

Nella Asl Roma 1 sono 172 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano sette decessi con patologie. Nella Asl Roma 2 sono 209 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano dodici decessi con patologie. Nella Asl Roma 3 sono 127 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi con patologie.

I positivi nelle province di Roma

Nella Asl Roma 4 sono 64 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano quattro decessi con patologie. Nella Asl Roma 5 sono 70 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano cinque decessi con patologie. Nella Asl Roma 6 sono 126 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano quattro decessi con patologie.

239 casi nelle altre città del Lazio

Nelle province si registrano 239 casi e sono quattro i decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina sono 116 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Nella Asl di Frosinone si registrano 62 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registra un decesso di 92 anni con patologie. Nella Asl di Viterbo si registrano 36 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi di 72, 86 e 89 anni con patologie. Nella Asl di Rieti si registrano 25 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto

Vaccini ai detenuti

Procede a pieno ritmo la campagna vaccinale nelle carceri: 19.655 sono ad oggi le dosi somministrate ai detenuti (53.634 unità) che risultano all'anagrafe nazionale dei vaccini presso il ministero della Salute, un dato che copre oltre il 36% della popolazione reclusa. A darne notizia è Gnewsonline, il quotidiano online del ministero della Giustizia, che fornisce una fotografia su scala nazionale. È la Lombardia a guidare la classifica delle vaccinazioni alla popolazione detenuta con 5879 somministrazioni di vaccini anti-Covid19 a fronte dei 7800 detenuti presenti negli istituti della regione. A seguire il Lazio con 3537 somministrazioni su 5581 reclusi. Al 75% di vaccini somministrati in Lombardia e al 63% del Lazio si aggiungono le percentuali registrate nelle Marche e in Abruzzo, regioni che contano, rispettivamente, 643 somministrazioni su una popolazione detenuta di 844 unità (76%) e 1045 dosi inoculate su 1639 reclusi presenti (63%).

Vaccini per i docenti

L'11 maggio partiranno "le somministrazioni delle seconde dosi per gli insegnanti. Avranno lo stesso vaccino ricevuto alla prima dose". Lo ha detto l'assessore regionale alla Sanita', Alessio D'Amato, intervenendo a SkyTg24.