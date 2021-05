Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 4 maggio

Ci sono 2.185 sono ricoverati non in terapia intensiva, mentre 271 sono in terapia intensiva, ossia 4 in meno rispetto a ieri

Restano ancora sotto i cinquecento i nuovi casi di Coronavirus a Roma: sono 458 i nuovi contagi, a fronte dei 429 registrati ieri e comunque in flessione rispetto le ultime tre settimane. Su oltre 15 mila tamponi nel Lazio (4.660 in più rispetto a quelli segnalati il 3 maggio) e quasi 25 mila antigenici per un totale di oltre 40 mila test, si registrano 803 casi positivi, ossia 142 in più.

Nelle ultime 24 ore, inoltre, ci sono stati 36 decessi e 2.245 guariti. "Aumentano i casi, i decessi e i ricoveri, mentre diminuiscono le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 5%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 2%", spiega l'assessore alla sanità laziale Alessio D'Amato.

Sono 41.279 i casi positivi al Covid-19 nel Lazio. Di questi, 38.823 sono in isolamento domiciliare, 2.185 sono ricoverati non in terapia intensiva, 271 sono ricoverati in terapia intensiva (-4 rispetto a ieri), 7.757 sono deceduti e 278.237 sono guariti. Lo fa sapere l'assessorato alla Sanità e all'Integrazione Socio Sanitaria della Regione Lazio.

I casi Covid a Roma del 4 maggio

Nella Asl Roma 1 sono 176 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano sei decessi con patologie. Nella Asl Roma 2 sono 200 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano nove decessi con patologie. Nella Asl Roma 3 sono 82 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi con patologie.

I contagi nelle province della Capitale

Nella Asl Roma 4 sono 18 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi con patologie. Nella Asl Roma 5 sono 85 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano cinque decessi con patologie. Nella Asl Roma 6 sono 63 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi con patologie.

179 positivi nelle altre città del Lazio

Nelle province si registrano 179 casi e sono dieci i decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina sono 59 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano cinque decessi di 27, 49, 66, 84 e 101 anni con patologie. Nella Asl di Frosinone si registrano 64 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano tre decessi di 52, 72 e 89 anni con patologie. Nella Asl di Viterbo si registrano 34 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi di 67 e 86 anni con patologie. Nella Asl di Rieti si registrano 22 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto