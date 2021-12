Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 15 dicembre 2021

Tornano sopra quota mille i contagi da Coronavirus nella Capitale. Sono infatti + 34 i contagi da Covid19 a Roma, con numeri comunque in calo nel complesso del territorio regionale (- 34 rispetto alle 24 ore precedenti). Nel complesso a Roma città sono 1002 i casi di SarsCov2, 475 nei Comuni della provincia capitolina e 410 nei capoluoghi regionali. In totale nel Lazio sono 1887 i contagi (martedì erano 1921).

"Nel Lazio su 24.194 tamponi molecolari e 31.718 tamponi antigenici per un totale di 55.912 tamponi, si registrano 1887 nuovi casi positivi (-34), sono 11 i decessi (+1), 826 i ricoverati (+10), 111 le terapie intensive (+2) e +1300 i guariti - il commento dell'assessore alla sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato -. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 3,3%. I casi a Roma città sono a quota 1002".

Coronavirus: bollettino 15 dicembre 2021

Nel complesso, alla giornata del 15 dicembre 2021 sono 31668 gli attuali casi positivi Coronavirus nella regione Lazio. Di cui 30731 sono in isolamento domiciliare, 826 sono ricoverati non in terapia intensiva, 111 sono ricoverati in terapia intensiva. 9102 sono i pazienti deceduti e 407392 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 448162 casi.

Coronavirus a Roma 15 dicembre 2021

Asl Roma 1: sono 502 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 371 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 129 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Covid19 nei Comuni della provincia romana

Asl Roma 4: sono 132 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 157 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 186 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

SarsCov2 nel resto del Lazio

Nelle province si registrano 410 nuovi casi:

Asl di Frosinone: sono 163 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 145 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 35 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 67 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Campagna vaccinale

Prosegue a pieno ritmo la campagna vaccinale. Nel Lazio superata quota 10 milioni e 150 mila somministrazioni e di queste oltre 1,3 milioni sono dosi di richiamo pari a oltre il 26% della popolazione. Superato il 95% di adulti che ha ricevuto la doppia dose e l’89% degli over 12 sempre in doppia dose. Per quanto concerne il vaccino antinfluenzale "omministrate oltre 1,1 milioni di dosi e già distribuiti 1 milione 335 mila vaccini ai medici di medicina generale, ai pediatri e alle farmacie. Sono attivi nella campagna ad oggi 3.922 medici di medicina generale e 380 pediatri di libera scelta e circa 800 farmacie. Il personale delle Forze dell’Ordine, comprese le forze di Polizia Locale e il personale della Protezione civile, possono avere gratuitamente il vaccino antinfluenzale rivolgendosi direttamente al proprio medico di medicina generale (MMG) o nelle Farmacie".