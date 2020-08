Coronavirus, a Roma record di contagi. D'Amato: "Chi attende referto tampone si isoli"

La giornata di sabato 22 agosto ha fatto registrare a Rome e nel Lazio un record di positivi, mai così tanti, legati prevalentemente ai casi con link dalla Sardegna 45% (97 casi su 215 mentre nella Capitale è stato registrato il numero più alto da inizio pandemia.

Il tutto mentre tra Roma sud e il litorale le Asl hanno chiuso diversi locali per sanificazioni. Serrande temporaneamente abbassate in un ristorante di Mezzocamino, un supermercato di Ostia e due stabilimenti balneari proprio sul mare della Capitale. All'Eur, invece, per un vigile del fuoco trovato positivo è stata chiusa temporaneamente la caserma per una sanificazione d'urgenza.

L'assessore alla sanità nel Lazio Alessio D'Amato, nello spiegare i numeri fatti registrare venerdì, ha voluto gettare acqua sul fuoco pur mantenendo un atteggiamento prudente: "I nuovi contagi sono in prevalenza giovani e asintomatici. In questa fase il tema non sono né le ospedalizzazioni, né le terapie intensive che sono assolutamente sotto controllo e non danno alcuna preoccupazione, ma bloccare tempestivamente le catene di trasmissione rintracciando gli asintomatici ed evitare che venga diffuso il virus in ambito familiare".

D'Amato: "Chi è in attesa dell’esito del referto rimanga isolato"

"Rivolgo un appello ai giovani: fate attenzione soprattutto ai vostri familiari e alle persone più care e se siete in attesa dell'esito del referto è opportuno rimanere isolati e non avere frequentazioni", ha poi aggiunto D'Amato.

"Non sentitevi invincibili perché il virus è subdolo e può creare seri problemi a voi e i vostri cari. Nei drive-in si lavorerà sia il sabato che la domenica a pieno regime. Se ci sono delle file da fare - dice ancora D'Amato - dico fin da subito di avere pazienza, perché i nostri operatori sanitari stanno facendo uno sforzo straordinario con le tute a 40 gradi per la tutela della salute di tutti. Non sono molto preoccupato per i casi positivi asintomatici che stiamo scovando grazie a un'opera eccezionale di testing e di tracciamento ma lo sono per gli effetti che questi possono produrre nella trasmissione all'interno dei nuclei parentali se vengono meno le regole di distanziamento". Nel frattempo i viaggiatori di rientro da Grecia, Spagna, Croazia, Malta e Sardegna possono recarsi in ognuno dei drive-in regionali presenti sul territorio per effettuare il test.

I casi di coronavirus in tutta al Regione Lazio

Al momento sono 1870 gli attuali positivi al Covid-19 nel Lazio. Di questi, 265 sono ricoverati, 6 sono in terapia intensiva e 1599 sono in isolamento domiciliare. Il numero dei morti, invece, da inizio pandemia è di 873 persone mentre sono 7020 i guariti in totale. Da marzo sono stati registrati 9763 casi in tutta la Regione.

Apre storico mercato di Porta Portese

Porta Portese 'sorvegliato speciale' per le regole anti-Covid: domenica lo storico mercato domenicale romano aprirà, ma se le norme per evitare i contagi non saranno rispettate allora i vigili urbani faranno rispettare la legge e ne interromperanno l'attività.

Il rischio potrebbe nascere da un problema legato al personale che i commercianti assoldano per garantire che all'interno del mercato non si creino, tra l'altro, pericolosi assembramenti. Alcuni degli ambulanti, infatti, anche per il calo degli affari dovuto alla stagione estiva, hanno difficoltà a poter pagare questi 'steward', e quindi potrebbero esserci problemi a garantire lo stesso livello di misure anti-Covid.

Ostia, annullata la Sagra della Tellina

A causa dell'emergenza Covid, la Sagra della Tellina di Ostia, tradizionalmente in programma per fine agosto, non si svolgerà. Lo rende noto il Comitato Organizzatore della manifestazione.

"Dopo una lunga e attenta valutazione dei rischi il Comitato organizzatore della Sagra della Tellina ha ritenuto opportuno per quest'anno non svolgere la tradizionale manifestazione estiva al Borghetto dei pescatori di Ostia", comunica il Comitato dalla pagina Facebook del Borghetto dei Pescatori Lido di Ostia.

Articolo aggiornato alle 08:00 del 23 agosto