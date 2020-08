Coronavirus, a Roma salgono i casi da rientro dalle vacanze: Lazio seconda regione per nuovi positivi

Nella giornata di venerdì 21 agosto nel Lazio si sono registrati 137 casi e un decesso. La nostra regione, quindi, ha subito un incremento maggiore di casi dopo solo la Lombardia (+174) e davanti al Veneto (+116).

Dei 137 nuovi contagi oltre la metà sono casi di rientro e oltre il 35% dai rientri dalla Sardegna. Gli altri casi di importazione provengono: quattro dalla Grecia, tre dall'Emilia-Romagna, tre da Bulgaria, tre dalla Sicilia, due da Malta, due da Romania, tre dalla Spagna, uno dalla Croazia e uno dall'Argentario. Sono 62 i nuovi casi di coronavirus a Roma, è il secondo dato più alto dal due maggio (il primo quello del 20 agosto con 75 casi).

I casi di coronavirus in tutta al Regione Lazio

Al momento sono 1666 gli attuali positivi al Covid-19 nel Lazio. Di questi, 248 sono ricoverati, 6 sono in terapia intensiva e 1412 sono in isolamento domiciliare. Il numero dei morti, invece, da inizio pandemia è di 873 persone mentre sono 7009 i guariti in totale. Da marzo sono stati registrati 9548 casi in tutta la Regione.

Lazio, stop controlli a bus e caselli: venivano elusi

La Regione Lazio ha sospeso, in attesa di trovare nuove soluzioni più efficaci, il servizio di controllo anti-Covid ai pullman provenienti dall'estero, e in particolare dall'Est, all'autostazione di Tiburtina e ai caselli autostradali. A quanto si apprende dall'assessorato alla Sanità, infatti, dopo che erano state disposte delle postazioni Asl al parcheggio dei bus della stazione romana è stato riscontrato un rilevante calo dei flussi di veicoli provenienti dall'estero. I controlli sono stati allargati dunque alle barriere autostradali, ma anche in quel caso, dopo qualche giorno, si è rilevato un sostanziale azzeramento dei casi intercettati.

D'Amato: "Felici di contribuire a riconoscimento internazionale per aeroporti"

"Siamo felici di contribuire come Sistema sanitario regionale a questo importante riconoscimento internazionale per gli Aeroporti di Fiumicino e Ciampino primi nell'Unione Europea. Un impegno per la tutela e per il benessere dei viaggiatori e del personale aeroportuale e nella lotta alla diffusione del COVID-19. Gli Aeroporti di Roma sono il biglietto da visita della città Capitale del Paese. Roma è più sicura".

Lo dichiara l'Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato in merito al riconoscimento per gli scali capitolini di Fiumicino e Ciampino dell'Airport Health Accreditation rilasciato dall'Airport Council International (ACI) l'associazione internazionale che rappresenta circa 2 mila Aeroporti.

Zingaretti: "Lunedì avvio sperimentazione del vaccino"

"Lunedi' mattina sarò allo Spallanzani perché inizia la sperimentazione sull'uomo del vaccino". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio e segretario del Pd, Nicola Zingaretti, dopo l'avvio dei test sierologici sul personale scolastico regionale.

Articolo aggiornato alle 8:30 del 22 agosto