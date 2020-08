Coronavirus, a Roma il 73% dei nuovi casi è di importazione. D'Amato: "Picco dovuto a movida sarda"

Nel Lazio ieri sono stati registrati 115 casi e un decesso. "Di questi il 73% sono casi di importazione e il 37% dai rientri della sola Sardegna", ha spiegato l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato, in una nota.

"Sono 75 i casi a Roma città. Il picco dei casi è dovuto ai contagi soprattutto in Sardegna. È assurdo - ha commentato l'assessore - tornare ai livelli di aprile per il mancato rispetto delle regole durante la movida, ci si può divertire in sicurezza. Gli altri casi di importazione - ha concluso - provengono: in nove casi dalla Spagna, quattro dalla Grecia, quattro dall'Emilia-Romagna, due da Malta, uno dall'Etiopia, uno dalla Croazia, uno dall'Ucraina e uno dall'India".

"Dalla Sardegna rischio bomba virale. Necessari test agli imbarchi"

Già nella mattinata del 20 agosto, D'Amato aveva puntato il dito contro l'isola sarda: "Il mancato rispetto delle regole nei locali della movida in Sardegna rischia di far esplodere una bomba virale. Ci aspettiamo un considerevole aumento dei casi ed è in corso una grande azione di traccia mento".

Zingaretti: "Lunedì avvio sperimentazione del vaccino"

"Lunedi' mattina sarò allo Spallanzani perché inizia la sperimentazione sull'uomo del vaccino". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio e segretario del Pd, Nicola Zingaretti, dopo l'avvio dei test sierologici sul personale scolastico regionale.

I casi di coronavirus in tutta al Regione Lazio

Al momento sono 1540 gli attuali positivi al Covid-19 nel Lazio. Di questi, 238 sono ricoverati, 6 sono in terapia intensiva e 1194 sono in isolamento domiciliare. Il numero dei morti, invece, da inizio pandemia è di 872 persone mentre sono 6999 i guariti in totale. Da marzo sono stati registrati 9296 casi in tutta la Regione.

D'Amato: "Test per 98% prenotati scuola”

"Nel primo giorno dei test nella Asl più grande del Lazio ed una delle più grandi d'Italia (Asl Roma 2), su 417 prenotati nella giornata odierna del personale scolastico si sono recati ed hanno effettuato il test sierologico in 411 (98%)". Così in una nota l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato.

"A dimostrazione - aggiunge - della grande attenzione con cui il personale della scuola ha recepito questa attività in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale. Tutto si sta svolgendo regolarmente e con un elevato livello di soddisfazione. Un risultato importante che ci fa ben sperare nel proseguo dell'attività. Rinnovo l'appello a prenotarsi tempestivamente".

Articolo aggiornato alle 8:45 del 21 agosto