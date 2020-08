Coronavirus Roma, un nuovo caso su due è di ritorno dalle vacanze. Regione: "Pronti tamponi a senza fissa dimora"

Nelle ultime 24 ore, un nuovo caso positivo su due di coronavirus a Roma è riconducibile a persone di rientro dalle vacanze, soprattutto da Spagna, Malta, Grecia e Croazia. Nei 51 nuovi contagi, infatti, la metà è di importazione che riguardano giovani di rientro nella Capitale: dieci dalla Grecia (quattro da Corfù), otto i casi di rientro dalla Spagna, tre i casi dalla Croazia, due casi dall'Ucraina, due casi da Malta e un caso dalla Francia.

Sei, invece, i casi di rientro dalla Sardegna con link a una festa a Porto Rotondo, otto gli operatori sanitari riferiti al cluster della casa di cura delle Ancelle Francescane del Buon Pastore (Asl Roma 1). Mentre sono sei i casi (tutti asintomatici) intercettati negli aeroporti che rientranto nel nuovo 'modello Roma' voluto dall'assessore alla sanità nel Lazio Alessio D'Amato.

Pronti tamponi per senza fissa dimora

Nel frattempo proprio la Regione si dice pronta ad eseguire tamponi ai senza fissa dimora. "Siamo operativi subito. - ha spiegato D'Amato - Ho chiamato il direttore dell'area sanitaria della Caritas, Salvatore Geraci per dare la disponibilità del Servizio sanitario regionale ad eseguire immediatamente i tamponi anche nella serata odierna. Siamo in attesa che ci venga indicato il luogo dove procedere operativamente. La nostra attenzione è sempre stata alta nei confronti delle persone più deboli e fragili e confermo la piena disponibilità".

I casi di coronavirus in tutta al Regione Lazio

Al momento sono 1329 gli attuali positivi al Covid-19 nel Lazio. Di questi, 212 sono ricoverati, 9 sono in terapia intensiva e 1108 sono in isolamento domiciliare. Il numero dei morti, invece, da inizio pandemia è di 870 persone mentre sono 6979 i guariti in totale. Da marzo sono stati registrati 9178 casi in tutta la Regione.

Ad agosto casi in aumento a Roma

I numeri parlano chiaro. Se nei primi otto giorni di agosto, a Roma, c'era una media di 9,5 nuovi casi di coronavirus al giorno dal 9 agosto al 17 agosto la curva è tornata a risalire: negli altri otto giorni del mese si sono registrati nella Capitale 182 nuovi contagi, per una media di 22,75 nuovi pazienti al giorno. Numeri in aumento per due motivi secondo la Regione Lazio: i rientri dalle vacanze e un nuovo, improvviso, cluster in una casa di riposo di Roma.

Articolo aggiornato alle 8:36 del 18 agosto