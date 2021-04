Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 17 aprile

Sono 50.828 i casi attualmente positivi a Covid-19 nel Lazio, di cui 2.771 ricoverati, 385 in terapia intensiva e 47.672 in isolamento domiciliare

Restanto intorno ai settecento i nuovi casi di Coronavirus a Roma. Stando al bollettino regionale del 17 aprile, sono 711 i positivi registrati nella Capitale, contro i 749 di ieri e i 639 di giovedì. Oggi su oltre 15 mila tamponi nel Lazio (1.986 in meno rispetto quelli fatti 24 ore fa) e oltre 18 mila antigenici per un totale di oltre 33 mila test, si registrano 1.378 casi positivi, ossia 96 in meno di ieri.

Sono invece 25 i decessi e 1.538 i nuovi guariti. "Diminuiscono i casi, i decessi e i ricoveri, mentre aumentano le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 8%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 4%", spiega l'assessore alla sanità laziale Alessio D'Amato. Sono 50.828 i casi attualmente positivi a Covid-19 nel Lazio, di cui 2.771 ricoverati, 385 in terapia intensiva e 47.672 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono in totale 251.258, i decessi 7.265 e il totale dei casi esaminati è pari a 309.351, secondo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.

I casi Covid a Roma del 17 aprile

Nella Asl Roma 1 sono 229 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano cinque decessi con patologie. Nella Asl Roma 2 sono 368 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano cinque decessi con patologie. Nella Asl Roma 3 sono 114 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

I positivi nella provincia di Roma

Nella Asl Roma 4 sono 64 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi con patologie. Nella Asl Roma 5 sono 127 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Nella Asl Roma 6 sono 144 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi con patologie.

332 contagi nelle altre città del Lazio

Nelle province si registrano 332 casi e sono dieci i decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina sono 169 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano quattro decessi di 66, 78, 81 e 83 anni con patologie. Nella Asl di Frosinone si registrano 80 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano sei decessi di 58, 76, 78, 83, 87 e 89 anni con patologie. Nella Asl di Viterbo si registrano 44 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Nella Asl di Rieti si registrano 39 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Il bollettino dello Spallanzani del 17 aprile

All'Inmi Spallanzani di Roma sono ricoverati "193 pazienti positivi al tampone per la ricerca Sars-CoV-2", ieri erano 200. Lo evidenzia il bollettino odierno, il numero 443, dell'Istituto per le malattie infettive. "Sono 36 i pazienti ricoverati in terapia intensiva", mentre quelli "dimessi e trasferiti a domicilio o in altre strutture territoriali sono, a questa mattina, 2.427".