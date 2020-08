Coronavirus, a Roma trovato primo positivo in aeroporto. Casi in aumento tra rientri dalle vacanze e casa di cura

I numeri parlano chiaro. Se nei primi otto giorni di agosto, a Roma, c'era una media di 9,5 nuovi casi di coronavirus al giorno dal 9 agosto al 17 agosto la curva è tornata a risalire: negli altri otto giorni del mese si sono registrati nella Capitale 182 nuovi contagi, per una media di 22,75 nuovi pazienti al giorno.

Numeri in aumento per due motivi secondo la Regione Lazio: i rientri dalle vacanze e un nuovo, improvviso, cluster in una casa di riposo di Roma. Due situazioni che, nelle ultime 24 ore, hanno fatto registrare 2/3 dei 68 casi totali in tutto il territorio regionale.

Gli ultimi casi a Roma

Nella Asl Roma 1 sono ventinove i casi nelle ultime 24h e tra questi un caso di rientro dal Libano, un caso di rientro da Corfù (Grecia), un caso individuato in fase di pre-ospedalizzazione e un caso individuato su un set di una produzione cinematografica, in corso l’indagine epidemiologica e la Asl ha disposto le prescrizioni di sicurezza. Sono 24 i casi riferiti al cluster individuato nella casa di cura delle Ancelle Francescane del Buon Pastore dove è in corso l’indagine epidemiologica e gli eventuali trasferimenti dei pazienti dalla struttura che è posta in isolamento.

Nella Asl Roma 2 sono quattro i casi nelle ultime 24h e tra questi due casi sono di rientro da Malta, avviato il contact tracing internazionale.

Nella Asl Roma 3 sono otto i casi nelle ultime 24h e tra questi un caso di un ragazzo di 18 anni e uno di 20 anni di rientro da Malta, un caso di una donna di 64 anni di rientro dalla Romania, un caso di una donna individuata in fase di pre-ospedalizzazione. Un caso di una donna di 27 anni di rientro dalla Croazia, un caso di una donna di 44 anni di rientro da un viaggio a Formentera (Spagna).

Trovato positivo in aeroporto

Individuato ai test che si stanno svolgendo all'Aeroporto di Fiumicino il primo caso positivo. Si tratta di un giovane di Pescara di ritorno da Malta con un volo Ryanair. "Avviato il contact tracing. In corso la notifica alla Asl abruzzese. Il giovane è già stato avvisato telefonicamente e posto in isolamento", spiega la Regione Lazio.

A Roma 8 casi da una festa a Porto Rotondo

La Asl Roma 1 comunica la positività di 6 ragazzi di rientro da Porto Rotondo. Altri due, invece, erano stati individuati il 16 agosto. "Si tratta di due gruppi distinti che hanno in comune una festa a Porto Rotondo nella giornata dell'8 Agosto", spiega l'Unità di Crisi regionale.

I casi di coronavirus in tutta al Regione Lazio

Al momento sono 1284 gli attuali positivi al Covid-19 nel Lazio. Di questi, 204 sono ricoverati, 9 sono in terapia intensiva e 1071 sono in isolamento domiciliare. Il numero dei morti, invece, da inizio pandemia è di 870 persone mentre sono 6973 i guariti in totale. Da marzo sono stati registrati 9127 casi in tutta la Regione.

D'Amato: "Comprensione per operatori sanitari"

"Chiedo comprensione per i nostri operatori che stanno lavorando con le tute a 40 gradi. Chi sta in auto con l'aria condizionata deve avere comprensione per chi sta garantendo gratuitamente la tutela della salute pubblica. Non capisco perché se c'è un attesa allo stretto di Messina o al traforo del Monte Bianco c'è più comprensione dell'attesa per motivi di sanità pubblica". Lo afferma l'Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

Regione: "Drive-in sette giorni su sette"

"Considerato l'iper afflusso di domenica 16 agosto al drive-in del San Giovanni sono aperti anche il drive-in del Forlanini e quello del Santa Maria della Pietà che al momento sono praticamente vuoti. Da lunedì tutti i drive-in sono operativi 7 giorni su 7 (dalle ore 9 alle ore 18)".

Così in una nota l'assessore alla sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato. "Sono partiti questa mattina i test all'Aeroporto di Fiumicino che è il primo scalo internazionale italiano a partire con i test e voglio ringraziare ADR e il Ministero della Salute -aggiunge D'Amato -. Da lunedì al via i test anche a Ciampino. Si tratta di uno sforzo straordinario poiché stiamo parlando della metà dell'intero traffico italiano. Chiediamo comprensione per le attese, da domani migliorerà la performance e martedì andremo a pieno regime".

Articolo aggiornato alle 10:35 del 17 agosto