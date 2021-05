Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 15 maggio 2021

Roma e il Lazio restano con numero di nuovi positivi basso. Nella Capitale sono addirittura meno di trecento i nuovi casi Covid segnalati nelle ultime 24 ore: 268 in un giorno. Oggi su oltre 14.000 tamponi nel Lazio (1.843 meno di quelli di ieri) e oltre 17.000 antigenici per un totale di oltre 31.000 test, si registrano 621 nuovi casi positivi, ossia 85 in meno rispetto a quelli di venerdì.

Cinque i morti nelle ultime 24 ore, mentre sono 1.490 i guariti. "Diminuiscono casi, decessi, e ricoveri. - spiega l'assessore alla sanità laziale Alessio D'Amato - Aumentano le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 4,3%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 1,9%. I casi a Roma sono tra i dati più bassi dell'ultimo semestre. Oggi il totale dei vaccini somministrati raggiungerà la somma di quasi 2,6 milioni con una percentuale di prime dosi pari al 36% dell'intera popolazione target".

Asl Roma 1: sono 73 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. si registra 1 decesso;

Asl Roma 2: sono 146 casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. si registra 1 decesso;

Asl Roma 3: sono 49 casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto; si registrano 0 decessi;

Asl Roma 4: sono 41 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto; si registra 1 decesso;

Asl Roma 5: sono 61 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. si registrano 0 decessi;

Asl Roma 6: sono 62 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. si registrano 0 decessi.

Nelle province si registrano 251 casi e sono 2 i decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina sono 137 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Nella Asl di Frosinone si registrano 26 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registra 1 decesso. Nella Asl di Viterbo si registrano 22 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Nella Asl di Rieti si registrano 4 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso

All'Istituto Spallanzani di Roma "sono ricoverati 132 pazienti risultati positivi al tampone" per Sars-CoV-2. "Sono 26 i ricoverati in terapia intensiva". Questo il bollettino numero 471 dell'Istituto per le malattie infettive capitolino. "I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o in altre strutture sono 2.657", concludono i medici.