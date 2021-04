Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 15 aprile 2021

Oltre 600 nuovi casi di Coronavirus a Roma città (639), 400 nei Comuni della provincia capitolina e 291 nel resto del Lazio. Sono 1330 i nuovi positivi al Covid19 nel territorio regionale alla data di oggi, giovedì 15 aprile. Un aumento di 100 casi rispetto alle 24 ore precedenti (1230), come si legge nei dati diffusi nel consueto bollettino reso noto dalle Aziende Sanitarie Locali.

"Su oltre 16 mila tamponi nel Lazio (-1.958) e oltre 17 mila antigenici per un totale di oltre 33 mila test, si registrano 1.330 casi positivi (+100), 46 i decessi (-3) e +1.885 i guariti - il commento dell'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato -. Aumentano i casi, mentre diminuiscono i decessi, le terapie intensive e i ricoveri. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 8%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 3%. I casi a Roma città sono a quota 600. Il Valore RT a 0.79. è in calo il tasso di occupazione dei posti letto in area medica, rimane stabile il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva. Cala l’incidenza".

Coronavirus: il bollettino del 15 aprile 2021

Nel complesso, alla giornata del 15 aprile sono 50631 gli attuali casi positivi Coronavirus nella regione Lazio. Di cui 47311 sono in isolamento domiciliare, 2933 sono ricoverati non in terapia intensiva, 387 sono ricoverati in terapia intensiva. 7201 sono i pazienti deceduti e 2486667 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 306499 casi.

Coronavirus a Roma 15 aprile 2021

Nella Asl Roma 1 sono 201 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano undici decessi con patologie. Nella Asl Roma 2 sono 335 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano dodici decessi con patologie. Nella Asl Roma 3 sono 103 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano sei decessi con patologie.

Covid19 nei Comuni della provincia di Roma

Nella Asl Roma 4 sono 67 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi con patologie. Nella Asl Roma 5 sono 149 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano quattro decessi con patologie. Nella Asl Roma 6 sono 184 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano quattro decessi con patologie.

Coronavirus nel resto del Lazio

Nelle province si registrano 291 casi e sono sette i decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina sono 161 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi di 73 e 81 anni con patologie. Nella Asl di Frosinone si registrano 71 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano due decessi di 58 e 66 anni con patologie. Nella Asl di Viterbo si registrano 40 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi di 55, 63 e 90 anni con patologie. Nella Asl di Rieti si registrano 19 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.



Il bollettino dello Spallanzani del 15 aprile 2021

All'Inmi Spallanzani di Roma sono ricoverati "213 pazienti positivi al tampone per la ricerca Sars-CoV-2". Lo evidenzia il bollettino odierno, il numero 441, dell'Istituto per le malattie infettive. "Sono 39 i pazienti ricoverati in terapia intensiva - aggiungono i medici - Quelli dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono, a questa mattina, 2403".

Fake news stop vaccino Astrazeneca

Campagna vaccinale in relazioni ai quali continanuano a circolare false notizie. "Sta circolando una comunicazione circa la sospensione della somministrazione del vaccino Astrazeneca totalmente falsa - comunica l’Unità di Crisi Covid-19 della Regione Lazio - . La fake news non solo non è vera, ma la campagna vaccinale prosegue e gli utenti prenotati con il vaccino Astrazeneca possono recarsi regolarmente al centro vaccinale per il proprio appuntamento".