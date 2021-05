Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 13 maggio 2021

Attiva la app Ufirst per Open Day AstraZeneca il 15 e 16 maggio con ticket virtuale per over 40

Poco più di 300 casi di Coronaviruis a Roma città (310), 202 nei Comuni della provincia capitolina e 142 nel resto del Lazio. Sono 654 i casi di Covid19 registrati nel territorio regionale alla giornata di giovedì 14 maggio. Lo rendono noto le Aziende Sanitarie Locali nel quotidiano bollettino reso noto da Salute Lazio.

"Su 14.744 tamponi nel Lazio (-267) e quasi 16.000 antigenici per un totale di oltre 30.000 test, si registrano 654 nuovi casi positivi (+21), 21 i decessi (-1), 1.063 i guariti, in forte riduzione il numero dei ricoverati pari a 1.589 (-143), 233 le terapie intensive (-11). aumentano i casi, diminuiscono i decessi, le terapie intensive e i ricoverati - il commento dell'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato - . Il rapporto tra positivi e tamponi è al 4,4%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 2,1%. I casi a Roma città sono a quota 310. Oggi il totale dei vaccini somministrati raggiungerà la quota 2,5 milioni con una percentuale di prime dosi pari al 35% dell’intera popolazione target. I tassi di occupazione ospedaliera sono sottosoglia. Incidenza e focolai attivi sono in diminuzione. Una fase importante che segnala la discesa dei principali parametri. Da oggi attiva app Ufirst per Open Day AstraZeneca 15 e 16 maggio con ticket virtuale per over 40 (nati nel 1981 e anni precedenti). Per la vaccinazione è necessario presentarsi muniti di ticket virtuale e tessera sanitaria. Proroghiamo la zona rossa di bella farnia (Sabaudia) in provincia di Latina per ulteriori 7 giorni. Dalla mezzanotte di venerdì 14 maggio sarà attiva la prenotazione sul portale salutelazio.it per la fascia di età 52 e 53 anni (ovvero i nati nel 1968 e 1969). Rt in calo a 0,88".

Coronavirus: il bollettino del 13 maggio 2021

Nel complesso, alla giornata del 13 maggio e sono 35145 gli attuali casi positivi Coronavirus nella regione Lazio. Di cui 33323 sono in isolamento domiciliare, 1589 sono ricoverati non in terapia intensiva, 233 sono ricoverati in terapia intensiva. 7977 sono i pazienti deceduti e 291448 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 334750 casi.

Coronavirus a Roma: i dati del 13 maggio 2021

Asl Roma 1: sono 118 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. si registrano 5 decessi; Asl Roma 2: sono 124 casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. si registrano 7 decessi; Asl Roma 3: sono 68 casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto; si registrano 2 decessi.

Coronavirus in provincia di Roma

Asl Roma 4: sono 33 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto; si registra 1 decesso; Asl Roma 5: sono 86 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. si registrano 2 decessi; Asl Roma 6: sono 83 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. si registrano 3 decessi.

Covid19 nel resto del Lazio

Nelle province si registrano 142 casi e sono 21 i decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina sono 63 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Nella Asl di Frosinone si registrano 43 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registra 1 decesso. Nella Asl di Viterbo si registrano 21 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Nella Asl di Rieti si registrano 15 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Il bollettino dello Spallanzani del 13 maggio 2021

All'Inmi Spallanzani di Roma sono ricoverati "137 pazienti positivi al tampone per la ricerca Sars-CoV-2". Lo evidenzia il bollettino odierno, il numero 469, dell'Istituto per le malattie infettive. "Sono 25 i pazienti ricoverati in terapia intensiva - aggiungono i medici - Quelli dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono, a questa mattina, 2641".