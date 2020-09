Coronavirus, 6667 i casi positivi nel Lazio. D'Amato: "Obbligo mascherine se non si rispettano regole"

"Obbligo di mascherine se non si rispettano le regole", questo il commento di Alessio D'Amato, assessore alla sanità della Regione Lazio in relazione al numero dei contagi da Coronavirus alla giornata di sabato 26 settembre. Sono infatti 6667 gli attuali casi positivi al Covid19 nel territorio regionale. Di cui 6041 sono in isolamento domiciliare, 591 sono ricoverati non in terapia intensiva, 35 sono ricoverati in terapia intensiva. 906 sono i pazienti deceduti e 8081 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 15654 casi.

Coronavirus nel Lazio

Nello specifico alla giornata di ieri sono stati 219 i nuovi casi di SarsCov2 nel Lazio. Di questi 129 a Roma, 46 nei Comuni della provincia capitolina e 44 nei capoluoghi di provincia.

Zingaretti non esclude nuovo lockdown

A non escludere un possibile nuovo lockdown è stato il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti intervistato in videoconferenza a Riparte l’Italia: "Si sentirebbe di escludere un nuovo lockdown? “No, no, io non escludo nulla. Se non rispettiamo le regole andiamo a finire lì".

Coronavirus nelle scuole

A preoccupare i casi di Coronavirus registrati negli istituti scolastici del Lazio, due quelli di venerdì a Roma Nord e Guidonia Montecelio. Comune della Città dell'Aria che fa capo all'Asl Roma 5 che in una nota spiega: "Si stanno verificando casi di positività nelle scuole. Al fine di affrontare in modo coordinato ed efficace la situazione è stato realizzato un sistema di stretto collegamento tra le scuole e i servizi aziendali. Ai Dirigenti scolastici sono state illustrate e comunicate - anche in una recente riunione tra il Direttore Generale e tutti i Dirigenti Scolastici degli istituti che insistono sul territorio - le linee guida della ASL, in linea con le disposizioni regionali e nazionali. In particolare - commenta in una nota il Direttore Generale della ASL Roma 5, Giorgio Giulio Santonocito - dette linee guida prevedono la segnalazione tempestiva e il rapido intervento della ASL per procedere al contact tracing e all’isolamento della classe fino al termine delle procedure di tracciamento dei contatti e non la chiusura dei plessi. La ASL Roma 5 è già presente sul territorio con 2 Unità mobili in grado di effettuare tamponi rapidi dandone esito in pochi minuti. La prossima settimana le unità mobili saranno portate a tre e ulteriormente incrementate nelle settimane successive”.