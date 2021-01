Coronavirus, Roma città scende sotto i 500 casi: 1056 i nuovi positivi nel Lazio. I dati del 24 gennaio

Meno di 500 casi di Coronavirus a Roma città (444), 258 nei Comuni della provincia capitolina e 354 nei capoluoghi di provincia. Diminuiscono i contagi nel territorio regionale a fronte di 719 tamponi in meno rispetto alle 24 ore precedenti. Sono infatti 1056 i nuovi casi di Covid19 nel Lazio, come comuncato nel corso del consueto bollettino dalle Asl territoriali.

"Su quasi 12 mila tamponi nel Lazio (-719) e quasi 13 mila antigenici per un totale di quasi 25 mila test, si registrano 1.056 casi positivi (-241), 16 i decessi (-26) e +1.921 i guariti - il commento dell'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato -. Diminuiscono i casi, i decessi e i ricoveri, mentre aumentano le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 8%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende a 4%. I casi a Roma città scendono sotto quota 500".

Coronavirus a Roma: i dati del 24 gennaio 2021

Nella Asl Roma 1 sono 130 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Un caso è un ricovero. Si registra un decesso di 82 anni con patologie. Nella Asl Roma 2 sono 268 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Centoventiquattro i casi su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano due decessi di 82 e 83 anni con patologie. Nella Asl Roma 3 sono 46 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Sei casi sono ricoveri.

Coronavirus nella provincia di Roma

Nella Asl Roma 4 sono 55 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Nella Asl Roma 5 sono 69 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Nella Asl Roma 6 sono 134 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi di 77, 78 e 94 anni con patologie.

Covid19 nel resto del Lazio

Nelle province si registrano 354 casi e sono dieci i decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina sono 181 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 59 anni con patologie. Nella Asl di Frosinone si registrano 86 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano quattro decessi di 62, 67, 76 e 85 anni con patologie. Nella Asl di Viterbo si registrano 43 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano cinque decessi di 65, 69, 81, 86 e 97 anni con patologie. Nella Asl di Rieti si registrano 44 casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Il bollettino dello Spallanzani del 24 gennaio 2021

All’Istituto Spallanzani di Roma sono ricoverati “163 pazienti positivi al tampone per la ricerca Sars-CoV-2. 31 pazienti necessitano di terapia intensiva”. Lo comunica, nel bollettino medico diffuso in giornata l’Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani aggiungendo che “i pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono a questa mattina 1852”.