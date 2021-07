Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 6 luglio 2021

Parametri in calo e zero decessi nei capoluoghi di provincia. Sono 30 i casi di Coronavirus a Roma città, 17 nei Comuni della provincia capitolina e 11 nel resto del Lazio. Nel complesso sono 85 i casi di Covid19 nel territorio regionale alla data di martedì 6 luglio, con 25 casi in meno rispetto alle 24 ore precedenti, come comunicato dal consueto bollettino diffuso dalle Aziende Sanitarie Locali.

"Su quasi 10mila tamponi nel Lazio (+4336) e oltre 16mila antigenici per un totale di quasi 26mila test, si registrano 58 nuovi casi positivi (-25), 4 decessi (-1), i ricoverati sono 135 (-20). I guariti sono 418, le terapie intensive sono 33 (-3) - il commento dell'assessore alla Sanità del Lazio Alessio D'Amato - . Il rapporto tra positivi e tamponi è allo 0,5% ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende allo 0,2%. I casi a Roma città sono a quota 30".

Coronavirus: il bollettino del 6 luglio 2021

Nel complesso, alla giornata del 6 luglio sono 2416 gli attuali casi positivi Coronavirus nella regione Lazio. Di cui 2248 sono in isolamento domiciliare, 135 sono ricoverati non in terapia intensiva, 33 sono ricoverati in terapia intensiva. 8358 sono i pazienti deceduti e 335636 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 346410 casi.

Coronavirus a Roma 6 luglio 2021

Asl Roma 1: 18 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. si registrano 0 decessi; Asl Roma 2: 5 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. si registra 1 decesso; Asl Roma 3: 7 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. si registrano 0 decessi.

Covid19 in provincia di Roma

Asl Roma 4: 6 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di caso isolato a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. si registra 1 decesso; Asl Roma 5: 0 i nuovi casi nelle ultime 24h. si registrano 0 decessi; Asl Roma 6: 11 nuovo caso nelle ultime 24h e si tratta di caso isolato a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. si registrano 2 decessi.

SarsCov2 nel Lazio

Nelle province si registrano 11 nuovi casi e si registrano 0 decessi nelle ultime 24h: nella Asl di Frosinone si registrano 3 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. si registrano 0 decessi; nella Asl di Latina si registrano 2 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. si registrano 0 decessi; nella Asl di Rieti si registrano 6 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. si registrano 0 decessi; nella Asl di Viterbo si registrano 0 nuovi casi. si registrano 0 decessi.

Il bollettino dello Spallanzani del 6 luglio 2021

All'Inmi Spallanzani di Roma sono ricoverati "30 pazienti positivi al tampone per la ricerca Sars-CoV-2". Lo evidenzia il bollettino odierno, il numero 523, dell'Istituto per le malattie infettive. "Sono 7 i pazienti ricoverati in terapia intensiva - aggiungono i medici -. Quelli dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono, a questa mattina, 2855".

Vaccini Pfizer 12-16 anni

Per quanto riguarda la campagna vaccinale, come informa in una nota l’assessore alla Sanità e integrazione Sociosanitaria, Alessio D’Amato: "A breve nel Lazio sarà possibile prenotare sul portale anche la fascia d’età 12-16 anni per la vaccinazione con Pfizer. Le prime somministrazioni potranno già essere fatte nella settimana tra il 18 e il 23 di luglio. Abbiamo convenuto con la Segretaria Regionale della Fimp medici pediatri Teresa Rongai che in questa fase possono essere i pediatri a recarsi presso gli hub vaccinali, mentre viene confermato che dopo la metà di agosto partiranno le vaccinazioni anche nei loro studi. Questa decisione è stata possibile grazie all’operazione Delta, ovvero grazie alle anticipazioni dei richiami, nell’ambito delle disposizioni nazionali, che hanno reso disponibili dosi Pfizer per la fascia Junior. In questa fascia abbiamo fatto già oltre 50mila vaccinazioni e puntiamo ad arrivare al completamento prima dell’inizio del prossimo anno scolastico".