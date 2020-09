Coronavirus, 5128 i positivi nel Lazio. Il Ministro Speranza: "Su vaccino arriverà risultato positivo"

Un alunno positivo in un asilo a Villa De Sanctis e tutti i sacerdoti della parrocchia di Magliana. Sono 5128 gli attuali casi positivi Coronavirus nella Regione Lazio. Di cui 4643 sono in isolamento domiciliare, 467 sono ricoverati non in terapia intensiva, 18 sono ricoverati in terapia intensiva. 887 sono i pazienti deceduti e 7593 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 13608 casi.

Il bollettino dello Spallanzani del 17 settembre

All’Istituto Spallanzani di Roma sono ricoverati “91 pazienti positivi al tampone per la ricerca Sars-CoV-2. 9 pazienti necessitano di terapia intensiva”. Lo comunica, nel bollettino medico diffuso in mattinata, l’Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani aggiungendo che “i pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono a questa mattina 685”.

Il Ministro Speranza a Porta a Porta

"L'accordo con Astrazeneca in cui l'Italia è protagonista, è uno dei sette vaccini su cui sta investendo l'Europa. Siamo cauti perchè per ora ci sono solo 'candidati vaccini' ma questi contratti parlano chiaro: quello con Astrazeneca parla di 300 milioni di dosi entro fine anno e per l'Italia significa 3 milioni di dosi - le parole del ministro della Salute Roberto Speranza alla trasmissione Porta a Porta -. Gli investimenti incredibili che si stanno facendo, penso che ci porteranno a un certo punto a un risultato positivo".

Alunno positivo all'asilo di Villa De Sanctis

Coronavirus che non ha lasciato indenne le scuole, come nel caso di un asilo in zona Villa De Sanctis: "Si informano le famiglie del plesso infanzia Guattari che ci è stata comunicata la positività al tampone covid per un alunno/a della sezione A della scuola in questione - si legge sul portale dell'IC Simonetta Salacone -. Il referente Covid della Asl ha pertanto disposto la quarantena per tutti gli adulti e i bambini che hanno avuto contatti diretti con l'alunno/a: quindi per tutti i bambini/e e per le insegnanti della sezione A, per le collaboratrici scolastiche in servizio nel plesso. Per i medesimi verrà effettuato il tampone venerdì 18 settembre nei locali della scuola. Daremo comunicazioni più precise in merito non appena ci verranno fornite dalla Asl. Si comunica inoltre che per esigenze organizzative e cautelative, il plesso della scuola infanzia Guattari resterà chiuso nei giorni 17 e 18 settembre".

Sacerdoti positivi alla parrocchia a Magliana

A destare preoccupazione i casi positivi al SarsCov2 registrati in una parrocchia in zona Magliana: "A causa della sopravvenuta positività di tutti i sacerdoti della parrocchia al Covid - si legge sulla pagina Facebook della Parrocchia di San Gregorio Magno di piazza Certaldo - e non potendo più contare sull’aiuto dei sacerdoti delle parrocchie vicine, che in queste due settimane ci hanno gentilmente sostituito, dobbiamo NECESSARIAMENTE sospendere le celebrazioni della Santa Messa feriale e festiva fino alla completa guarigione. La chiesa rimane comunque aperta per la preghiera dalle 7.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00 ma non saranno presenti i sacerdoti. Comunicheremo la ripresa appena ne avremo di nuovo la possibilità. Grazie a tutti".

Classe in quarantena a Monterotondo

Da Roma alla sua provincia anche Monterotondo si trova alle prese con un caso di un alunno di una scuola media positivo al Coronavirus con una classe dell'Istituto Comprensivo Espazia in quarantena. "I protocolli sanitari previsiti dal Ministero della Pubblica Istruzione sono stati già attivati dalla Scuola - rassicura il Sindavo Varone - che in accordo con la Asl Rm5, ha comunicato all'intera classe di rimanere a casa e ha avvisato le famiglie interessate, chiedendo anche di monitorare l'eventuale sintomatologia dei bambini/e".

Casi di Coronavirus il 16 settembre 2020

Nelle ultime 24 ore sono stati 86 nuovi contagi da Coronavirus a Roma città, 43 nei Comuni della provincia della Capitale e 36 nelle città capoluogo di provincia. Sono 165 i nuovi casi di Covid19 nella regione Lazio.

Articolo aggiornato alle ore 11:10 delo 17 settembre.