Coronavirus, boom di contagi: oltre i 1000 casi in un giorno nel Lazio. Allerta per i non vaccinati

Oggi nel Lazio si sono superati i mille casi Covid nelle ultime 24 ore, con 5 decessi di cui 4 non vaccinati. Lo ha comunicato in una nota l'Unità di Crisi Covid della Regione, spiegando come un aumento era atteso "stante la curva epidemiologica e l'incremento dell'incidenza".

Un dato che l'assessora alla sanità Alessio D'Amato, spiega così: "Significa che è assolutamente importante vaccinarsi e fare la dose di richiamo anche per evitare un cambio di scenario. È assurdo non capire l'importanza della vaccinazione". L'ultima volta che è stata superata la soglia dei mille casi positivi giornalieri risale a circa sei mesi fa, quando però il numero dei ricoveri in area medica superava le 2 mila unità e in terapia intensiva si arrivava a circa 300 posti occupati, a fronte di una situazione odierna di 535 posti in area medica e 68 in terapia intensiva.

"A parità di casi positivi, per l'effetto delle vaccinazioni, si registra un numero molto inferiore di ricoveri. È necessario procedere speditamente con le dosi di richiamo del vaccino e potenziare l'utilizzo degli anticorpi monoclonali per i soggetti over 65 anni reclutabili secondo le linee guida nazionali", spiegano anche dall'Unità di Crisi facendo da megafono alle parole dell'Assessore.

I tassi di occupazione della rete ospedaliera, infatti, sono in lieve incremento, ma ancora al di sotto delle soglie di allerta. Che i dati sono in salita lo testimonia anche il rapporto della fondazione Gimbe. Nella settimana 3-9 novembre la Regione Lazio ha registrato un incremento percentuale dei casi totali di contagio da SARS-CoV-2 del 1,2%. Negli ultimi 14 giorni (27 ottobre-9 novembre) si rileva un'incidenza di 141 casi positivi per 100.000 abitanti.

L'assessore D'Amato è consapevole che il virus sia ancora in circolo, ecco perché da giorni sta battendo il testo sulla terza dose del vaccino anti Covid. Nel Lazio, da tempo, si sta già lavorando al piano per l'avvio, in programma il primo dicembre, della somministrazione della terza dose di vaccino anti Covid agli over 40. Nelle ultime ore, le somministrazioni sono aumentate del 11% rispetto al dato di una settimana fa, in prevalenza si tratta terze dosi aumentate del 71%, mentre per il 21% si tratta di seconde dosi e all'8% di prime dosi.