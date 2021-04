Roma, la mappa del contagio: sei municipi con oltre 10mila casi. Ecco le zone con più positivi

Hanno superato quota 150mila i casi Covid registrati a Roma da inizio pandemia. Dal 19 marzo al 22 aprile (data dell'ultima misurazione pubblicata sul sito Salute Lazio) i positivi hanno toccato quota 154667 con 25643 nuovi contagi in città, ma l'andamento della curva dei nuovi positivi, in media, cala in tutta la Capitale.

Nell'ultimo report, quello dal 21 febbraio al 18 marzo, erano stati 137333 i nuovi casi. Stando all'ultima misurazione, ancora una volta da inizio epidemia, è Torre Angela il quartiere che registra più casi, ben 6250 con un aumento di 990 casi, mentre nel mese precedente stato di 1312.

Per quanto riguarda i municipi, invece, è ancora il VI quello con più casi Covid: sono 17547, con un aumento di 2868 nel lasso di tempo esaminato. A Roma, in totale, sono stati registrati appunto 154667 casi Covid, contro i 129024 del periodo febbraio/marzo 115291 del periodo gennaio/febbraio, i 99405 del periodo dicembre/gennaio e i 76106 del periodo novembre/dicembre.

La situazione nei quartieri di Roma

Sono tre i municipi con più di 10mila contagi. Quello più colpito dal Coronavirus è il VI (quello delle Torri) con 17547 (+2868 contagi dal 19 marzo al 22 aprile, l'aumento di più alto di tutti i territori di Roma). Subito dopo ci sono il VII (Appio-Tuscolano) con 16924 positivi (+2809) e il V distretto (Prenestino-Centocelle) con 14125, e un aumento di 2487 casi.



Quindi ci sono il X Municipio (quello di Ostia) con 11963 (+2128), III (Montesacro) con 11167 (+1886), il quarto municipio (Tiburtino) che registra 10863 positivi e un aumento di 2150 casi e il XIV (Monte Mario) con 10410 (+1595). Sotto i diecimila casi c'è il XV distretto (Roma nord) con 8776 (+1399), il nono (Eur) con 8621 (+1448), l'undicesimo municipio (Arvalia) con 8109 (+1232), il II municipio (Parioli) con 7547 positivi e un aumento di 1108.

Le note liete arrivano invece dal XIII (Aurelio) con 7184 casi (+1067), il XII (Monteverde) con 1100 nuovi positivi e un totale di 6868 contagi e l'VIII Municipio (Garbatella), ancora il territorio con il più basso per numero di contagi: 5955 casi Covid e 951 casi in più (il distretto che ha avuto un aumento minore).

I 10 quartieri di Roma con più casi Covid

Detto di Torre Angela, per il quinto mese consecutivo quartiere con più casi Covid di Roma e anche zona con l'aumento di positivi più marcato (+990), va sottolineata anche la situazione nel X Municipio con ancora due zone tra i 10 territori "peggiori" di Roma: Ostia ha visto salire ancora il numero di pazienti positivi: 3926 casi, 695 in più nel periodo marzo/aprile.

Sempre nel Decimo (al sesto posto tra i quartieri "peggiori), Acilia con 3120 contagi (+593). In media, nei 10 "peggiori" quartieri si regitrano aumenti di circa 500 casi. Restando in periferia, sul "podio" - e sopra i tremila positivi - c'è ancora la zona della Borghesiana con 3700 casi (+634). A seguire ci sono Centocelle con 3391 (+564), Tuscolano con 3283 (+632), Acilia appunto, Primavalle con 3109 (+542) e Don Bosco con 2878 (+481). Tra i dieci quartieri con più casi Covid anche il Tiburtino con 2609 casi e 492 in più e Lunghezza che con 2446 positivi (+395), chiude la flotta dei territori con oltre duemila contagiati dal Covid, scalzando Montesacro, Torpignattara, Morena, Villa Gordiani e Trieste.

La diffusione del contagio a Roma: 53 quartieri con più di 1000 casi

Poco importa se si tratta di zone che si trovano fuori o dentro al Grande Raccordo Anulare, i positivi sono in tutta Roma. Se ad inizio dicembre erano 18 i quartieri di Roma con più di mille contagi, a gennaio ne abbiamo contati il doppio, 37, mentre a febbraio erano 44 con quota 50 toccata a marzo e 53 ad aprile, mese nel quale, si registra anche la presenza i 16 quartieri sopra i duemila contagi.

Tra i territori con oltre mille contagiati ci sono zone più o meno dentro il Gra: Montesacro, Appio Claudio, San Basilio, Seprentara, Alessandrino, Medaglie d'Oro, Santa Maria della Pietà, Tomba di Nerone, Marconi, Trullo, Torrino, Colli Portuensi, Garbatella, Esquilino, Nomentano, Castelluccia, Infernetto, Buon Pastore, Casal de' Pazzi, Portuense, Tormarancia e Castel di Leva.

L'andamento della curva dei nuovi positivi e delle terapie intensive

Da tenere conto ci sono anche i pazienti negli ospedali. Anche qui i grafici ci aiutano: al 5 settembre 344 pazienti ricoverati e 11 in terapia intensiva, al 5 ottobre il dato registrava 764 ricoveri e 48 terapie intensive. Il 22 novembre i pazienti erano 339, il 13 dicembre in terapia intensiva c'erano 305 pazienti, il 17 gennaio, erano 296 i malati gravi dopo il picco di 326 del 12 gennaio, dato più alto del 2021. A febbraio, invece, gli ospedali sono tornati a svuotarsi.

Il 21 febbraio, giorno dell'ultima rilevazione dei dati Seresmi, c'erano 234 pazienti nelle terapie intensive del Lazio. Ma è stato un fuoco di paglia. Nel mese di marzo i reparti si sono nuovamente riempiti di pazienti gravi: erano 296 nel giorno dell'ultimo monitoraggio, ossia 63 in più in 25 giorni. Ad aprile, nuovo aumento: il 22 erano 334.