Il picco massimo dei contagi a Roma e nel Lazio non è ancora arrivato

"Ci aspettiamo un picco entro il mese di gennaio, alla terza settimana del mese". L'assessore alla sanità della regione Lazio, Alessio D'Amato, a margine di una visita presso l'hub vaccinale dell'auditorium parco della musica a Roma, ha fissato tra due-tre settimane il punto massimo dei contagi in città e nel resto della regione: "Adesso c'è 'un testa a testa tra la variante Delta e Omicron. I nostri scienziati ci dicono che ci sarà la curva di picco entro il mese e questo è un segnale da guardare con molta attenzione".

Sul rischio che il Lazio passi dalla zona gialla a quella arancione l'assessore ha chiarito che "non si può escludere, siamo prudenti dipende dall'andamento dell'incidenza e dalla capacità di vaccinare. Dipende sempre dall'incidenza dei contagi e dalla capacità di vaccinare. Noi" con le somministrazioni "siamo sempre sopra i target nazionali".

Proprio in tema di vaccini, da da domani saranno disponibili nuovi slot per le prenotazioni per le dosi booster su tutti i centri vaccinali che somministrano Pfizer nella fascia 12-17 anni. Saranno organizzati anche open day per questa fascia e a breve verranno rese note tutte le info circa le modalità.

Sul vaccino Novavax, D'Amato ha poi fatto chiarezza "doveva arrivare a fine mese ma la consegna è stata spostata alla prima decade di febbraio. Potrebbe essere uno strumento interessante per chi ha qualche incertezza sul vaccino a struttura mRna: ha una base classica proteica e noi ovviamente qualsiasi arma abbiamo la utilizziamo".